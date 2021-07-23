Забеременела в 12 лет назло маме! Девушка-боксер выступит на Олимпиаде ради сына

Кристин Онгаре мечтает выиграть в золотую медаль на Играх-2020 в Токио и построить дом 15-летнему мальчику, который хочет стать футболистом

Кристин Онгаре выступит на Олимпиаде/Фото BCOlympics

Боксерша из Кении Кристин Онгаре, которая собирается бороться за медали Олимпийских игр-2020, призналась, что забеременела всего в 12 лет. В Токио 27-летняя спортсменка надеется стать первой африканкой, выигравшей золотую медаль ОИ в боксе.

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Онгаре очень надеется, что олимпийская награда поможет ей и ее 15-летнему сыну Максвеллу.

"Моя мать всегда была очень жестокой, когда речь заходила о дружбе с мальчиками. Я хотела бросить ей вызов. Я хотела испытать это. Но потом мне было очень тяжело психологически. Меня оскорбляли, смеялись надо мной, но я уже ничего не могла изменить. Сейчас мы с сыном живем, как брат и сестра", — цитирует Онгаре Aftonbladet.

После рождения ребенка в столь юном возрасте девушке пришлось уехать в другой город, где она начала учиться. А пока Кристин училась, сына воспитывала другая женщина. Теперь сын мечтает о карьере футболиста.

А Кристин хочет помочь ему, добившись успеха на Олимпийских играх: "Моя мечта – построить небольшой дом и начать бизнес, который может помочь мне и моей семье даже после моей карьеры".

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