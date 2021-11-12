"Забьем Боснии столько, сколько надо". Матвиенко поставил задачу на решающий матч

В своем комментарии после ничейного результата (1:1) в товарищеском матче с Болгарией, защитник Шахтера объяснил, с чем связано непонимание между игроками обороны, а также поделился своими ожиданиями от игры с Боснией.

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"Игра получилась полезной, создано много моментов. Что чувствуешь?

- Да, мы играли по новой тактике, даже скорее старой, подзабытой, некоторое непонимание еще было. Эта игра нам поможет разобрать ошибки и, надеюсь, с Боснией и Герцеговиной прорвет нас, потому что сегодня не хватало реализации.

Как тебе лично удобнее действовать, в два или три центральных защитника?

- В клубе мы играем по схеме с двумя центрбеками, поэтому мне удобнее действовать именно так. Хотя в три центральных тоже неплохо, все ребята помогают друг другу. Есть такие матчи, когда можно и в три сыграть, в зависимости от соперника.