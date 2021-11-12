"Забьем Боснии столько, сколько надо". Матвиенко поставил задачу на решающий матч

Сборная Украины / Фото: Коллаж: Сегодня
В своем комментарии после ничейного результата (1:1) в товарищеском матче с Болгарией, защитник Шахтера объяснил, с чем связано непонимание между игроками обороны, а также поделился своими ожиданиями от игры с Боснией.
Читайте также: К батюшке, Кашпировскому или бабке: Сборной Украины советуют сходить снять проклятие
"Игра получилась полезной, создано много моментов. Что чувствуешь?
- Да, мы играли по новой тактике, даже скорее старой, подзабытой, некоторое непонимание еще было. Эта игра нам поможет разобрать ошибки и, надеюсь, с Боснией и Герцеговиной прорвет нас, потому что сегодня не хватало реализации.
Как тебе лично удобнее действовать, в два или три центральных защитника?
- В клубе мы играем по схеме с двумя центрбеками, поэтому мне удобнее действовать именно так. Хотя в три центральных тоже неплохо, все ребята помогают друг другу. Есть такие матчи, когда можно и в три сыграть, в зависимости от соперника.
Мы увидели очень хороший футбол, много моментов. Но не вызывает ли беспокойства перед выездом в Боснию и Герцеговину счет 1:1, преследующий команду?
- Нет, мы уверены в себе, нам не хватало только удачи и реализации. Надеюсь, в Зенице прорвет и залетит столько, сколько нам потребуется…", – цитирует слова Матвиенко сайт УАФ.
Через пять дней, 16 ноября сборной Украине предстоит сыграть решающий матч отбора на ЧИ-2022 против команды Боснии и Герцеговины. Чтобы удержаться на втором месте в турнирной таблице группы D нашим парням нужна будет только победа.