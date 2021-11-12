11 листопада 19:30
Україна 1
Болгарія 1
12 листопада 19:45
Італія --
Швейцарія --
13 листопада 14:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
16 листопада 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

"Заб'ємо Боснії стільки, скільки треба". Матвієнко поставив завдання на вирішальний матч

Сергій Шаховець
12 листопада, 00:04
У поєдинку проти Болгарії Микола Матвієнко разом з Олександром Тимчиком припустилися помилок через які збірна Україна могла програти матч

Збірна України / Фото: Колаж: Сьогодні

У своєму коментарі після нічийного результату (1:1) у товариському матчі з Болгарією, захисник Шахтаря пояснив, з чим пов'язане нерозуміння між гравцями оборони, а також поділився своїми очікуваннями від гри з Боснією.

Читайте також: До батюшки, Кашпіровського чи бабці: Збірній України радять сходити зняти прокляття

Реклама

"Гра вийшла корисною, створено багато моментів. Що відчуваєш?

- Так, ми грали за новою тактикою, точніше – старою, забутою, певне непорозуміння ще було. Ця гра нам допоможе розібрати помилки, і, сподіваюся, із Боснією і Герцеговною нас прорве, бо сьогодні не вистачало реалізації.

Як тобі особисто зручніше діяти — у два чи три центральні захисники?

- У клубі ми граємо за схемою з двома центрбеками, тому мені зручніше діяти саме так. Хоча в три центральні теж непогано, усі хлопці допомагають один одному. Є такі матчі, коли можна й у три зіграти, залежно від суперника.

Ми побачили дуже хороший футбол, багато моментів. Але чи не викликає занепокоєння перед виїздом до Боснії і Герцеговини рахунок 1:1, який переслідує команду?

- Ні, ми впевнені в собі, нам не вистачало лише удачі та реалізації, сподіваюся, у Зениці прорве та залетить стільки, скільки нам буде потрібно…", – цитує слова Матвієнко сайт УАФ .

Через п'ять днів, 16 листопада, збірна України має зіграти вирішальний матч відбору на ЧІ-2022 проти команди Боснії та Герцеговини. Щоб утриматися на другому місці у турнірній таблиці групи D нашим хлопцям потрібна буде лише перемога.

Реклама