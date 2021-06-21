За кого теперь болеть Украине? Четыре варианта, как нам остаться на Евро-2020

Поражением от Австрии сборная Украины поставила себя на грань вылета с чемпионата Европы, но есть еще небольшие шансы остаться – вот, что для этого нужно

Теперь сборной Украины остается ждать

Сборная Украины задачу минимум не выполнила. Нашей команде хватило бы и ничейного результата для выхода в плей-офф. Проиграли. Теперь рассказываем варианты, как нам еще остаться на Евро.

Команде Шевченко нужно быть среди четырех лучших сборных, которые займут третьи места. У Украины три очка и разница мячей -1 (4:5). Пока что ситуация среди третьих мест такая:





Посмотрим на конкурентов.

Группа А

Тут все уже понятно. Третье место заняла сборная Швейцарии, которая с четырьмя очками опережает Украину.

Группа В

Самая запутанная ситуация. На выход в плей-офф претендуют все четыре команды. Есть вероятность, что три команды могут набрать по шесть баллов и выйти в 1/8 финала. Для этого нужны победы России над Данией и Финляндии над Бельгией. Также Россия и Финляндия будут выше Украины, если сыграют вничью в последнем туре.

В случае поражения России от Дании на первый план выйдет разница голов. Сейчас у Дании -2, при минимальной победе станет -1, как и у Украины, но у нас больше забитых (сейчас – 4 против 1). Но если проиграют финны, то нас устроит победа датчан с любым счетом.

Что нам нужно: Победа Дании и поражение Финляндии. Либо победа Дании 1:0, 2:1, при ничьей Финляндии. Либо победа/ничья России при поражении Финляндии.

Группа D

Хорватия и Шотландия имеют по одному баллу перед последним туром. Победитель этой пары наберет четыре очка и в любом случае будет опережать нашу команду. А еще здесь выступают Чехия и Англия, уже имеющие по четыре балла. Единственный шанс для Украины – ничья в матче между Хорватией и Шотландией.

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Что нам нужно: ничья в матче Хорватия – Шотландия.

Группа Е

Швеция уже имеет четыре балла, у Словакии три очка, но впереди матч против Испании. В случае ничьей словаки наберут четыре балла и будут выше Украины, поражение оставит три очка и отрицательную разницу мячей при меньшем количестве забитых голов, если, конечно Испания не выиграет со счетом 3:2 и выше. Тогда у Украины и Словакии могут быть одинаковые показатели и в ход пойдет подсчет карточек или даже рейтинг сборной.

А еще есть Польша. У них сейчас один балл и матч против Швеции. Победа принесет полякам еще три балла и место выше Украины в сводной таблице третьих команд.

Что нам нужно: Победа Словакии и ничья или поражение Польши, победа Испании со счетом менее 3:2 и ничья или поражение Польши.

Группа F

Португалия имеет три балла, но также +1 в разнице мячей и большее количество забитых голов. Даже поражение со счетом 0:2 от Франции оставит Роналду и компанию выше Украины. Германии хватит ничьей в матче с Венгрией, чтобы опередить нашу команду. Венграм же нужна крупная победа.

Что нам нужно: поражение Португалии или Германии с разницей в три и более мячей.

Итог: для выхода Украины в плей-офф Евро-2020 надо, чтобы минимум в двух из четырех групп сложился такой нужный нам пасьянс.