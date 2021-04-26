Ювентус поздравил Александра Заварова с 60-летием

Гранд итальянского футбола поздравил с Днем рождения выдающегося украинского футболиста Александра Заварова, который выигрывал с клубом Кубок УЕФА

Сегодня легендарному украинскому футболисту Александру Заварову исполнилось 60 лет. С Днем рождения игрока поздравил туринский Ювентус.

Александр Заваров родился в Луганске. На клубном уровне поиграл за Зарю (Луганск), СКА (Ростов-на-Дону), Динамо (Киев), Ювентус, Нанси и Сен-Дизье. За сборную СССР провел 41 матч, забил 6 голов.

Заваров в составе Динамо становился двукратным чемпионом СССР, трехкратным обладателем Кубка СССР, обладателем Кубка Кубков. С Ювентусом выиграл Кубок УЕФА и Кубок Италии. Со сборной СССР становился вице-чемпионом Европы. В 1986 году назван лучшим футболистом СССР.

Напомним, что 26 апреля отмечается годовщина трагедии на Чернобыльской АЭС. Читайте воспоминания комментатора Валентина Щербачева: "По голове за сказанное не погладили. Паспорт отобрали". Именно Щербачев в финале Кубка Кубков-1986 Динамо – Атлетико первым рассказал на весь СССР о трагедии в Чернобыле. Кстати, тот матч Динамо выиграло – 3:0, а счет открыл именно Заваров.