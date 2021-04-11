Юки снова в деле: украинец забросил первую шайбу в НХЛ, которая вызвала долгие споры

Примечательное событие произошло минувшей ночью в самой сильной хоккейной лиге планеты. Канадский защитник с украинским корнями Уайэтт Калынюк забросил свою первую шайбу в НХЛ и помог Чикаго Блэкхокс победить Коламбус Блю Джекитс – 4:3.

Тем временем команды из Донецка и Киева сразятся за золото УХЛ.

Уайэтт родился в Канаде, но его семья в свое время перебралась за океан из Украины. 14 апреля парню исполнится 24 года, и его можно отнести к знаменитым Юки – выходцам с наших земель, которые нашли себя в НХЛ. В регулярном сезоне 2020/2021 он проводил всего седьмой матч, и дебютный гол Калынюка получился очень необычным. Шайба после дальнего броска от синей линии заметалась под вратарем, защитники пытались ее выбить, но в итоге она пересекла линию ворот.

Причем, судьи сначала зафиксировали гол, затем долго смотрели видеоповторы, спорили с тренерами Коламбуса, но в итоге указали-таки на центр площадки. Смотрите, как это происходило:

Официальные ресурсы "Ястребов" поздравили этнического украинца с первым голом. И отметили, что в этом сезоне сразу шестеро игроков Чикаго забросили свои первые шайбы в лиге.

После 42 матчей Чикаго занимает пятое место в Центральном дивизионе из восьми команд, Коламбус – седьмое.

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