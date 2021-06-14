Ярмола тянет еще как! Чумовая реакция комментатора на гол Андрея

Украина ждала этого гола девять лет – смотрите непередаваемые эмоции комментатора нашего YouTube-канала ТуМатч Евгения Кучина после амстердамского шедевра от Ярмолы

Гол Ярмоленко и реакция комментатора Кучина / Фото: Reuters, Сегодня|Спорт

Шикарный гол Андрея Ярмоленко в матче Украина – Нидерланды 2:3 не только прервал рекордную безголевую серию чемпионатов Европы в исполнении "сине-желтых", длившуюся 552 игровые минуты и 9 календарных лет, но и вызвал бурю эмоций у комментатора нашего YouTube-канала ТуМатч Евгения Кучина!

Зацените безумную реакцию Евгения на шедевр Ярмоленко!

"Ярмоленко на подступах к штрафной, Ярмоленко бьет – ой-ой-ой-ой-ой!!! Вот это гол! Это сто процентов один из лучших мячей в этом туре. Классическая история для Андрея Ярмоленко – сместился с фланга в центр, пробил и-де-аль-но! Аккурат в дальний угол ворот Стекеленбурга. А кто-то говорил, что Ярмоленко уже не тянет. Ярмола тянет еще как!" – схватившись за голову, прокомментировал гол вингера Вест Хэма Нидерландам Евгений Кучин

Смотрите видео шедеврального гола Ярмоленко Нидерландам

Отметим, что до Ярмоленко в последний раз сборная Украины забивала на Евро еще 11 июня 2012 года в Киеве, когда дублем в ворота Швеции отличился нынешний коуч "сине-желтых" Андрей Шевченко.

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Для 31-летнего Ярмоленко гол в ворота Нидерландов стал 41-м в футболке сборной. У Шевы, лучшего бомбардира в истории нашей национальной команды, 48 мячей.