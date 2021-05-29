Ягодицы плюс грудь: откровенная "двойка" от звезды ММА перед битвой секс-бомб

Сразу после объявления о поединке на голых кулаках с Пейдж Ванзант ее соперница Рэйчел Остович появилась в откровенном купальнике на своей странице в Instagram

Звезда единоборств Рэйчел Остович / Фото: Instagram

Лишь сутки прошли после объявления о том, что Пейдж Ванзант и Рэйчел Остович 23 июля сразятся на голых кулаках, а последняя из них уже принялась активно подтверждать статус этого поединка. Да уж, не зря его называют битвой секс-бомб!

30-летняя Остович, выросшая на Гавайях, опубликовала два откровенных фото в купальнике, похваставшись своими формами спереди и сзади.

"Дурашливо терпелива", – подписала Остович эти снимки в Instagram

Напомним, 30-летняя американка, имеющая 761 тысячу подписчиков в Instagram, в прошлом году попала в черную полосу. Рэйчел Остович дисквалифицировали за употребление допинга. В образцах спортсменки были обнаружены метаболиты остарина, попавшие в организм девушки с пищевыми добавками.

Дальше – больше. После истечения дисквалификации Остович проиграла нокаутом Джине Мазани из Аляски. И ее уволили из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) – за слабые результаты.

Тем не менее Рэйчел не унывает и теперь попытается взять реванш у другой красотки Пейдж Ванзант за поражение в UFC в 2019 году. За Остович в предстоящем поединке наверняка будут болеть многие.

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