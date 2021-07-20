"Я ждал этого 20 лет": парикмахер был в шоке, когда к нему зашел Джокович

Сербскому теннисисту сделали стильную прическу перед поездкой на Олимпийские игры в Токио. Новак посетил парикмахерскую своего преданного фаната

Новак с мастером и до похода в парикмахерскую

Лучший теннисист мира Новак Джокович перед поездкой на Олимпийские игры решил сделать себе прическу. В Черногории спортсмен посетил парикмахерскую, чем привел в восторг мастера Ивана Вукчевича.

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"Когда Новак пришел, то извинился за опоздание. Я сказал ему: "Новак, я 20 лет ждал этого момента!" Сегодня я получил впечатления на всю жизнь. Я подстриг Новака перед его поездкой на Олимпиаду в Токио. Мы сделали фотографии, поговорили о спорте. После этого я вновь убедился, что величайшие люди оказываются самыми простыми. Новак, спасибо тебе", – написал Вукчевич в Instagram.

Вукчевич признался, что уже много лет следит за теннисом и является большим болельщиком Новака. А воплотить в жизнь его мечту помогли друзья.

Ранее мы рассказывали, что Джокович выиграл Уимблдон и первым делом съел траву.