Я – украинец! Искреннее признание Дарио Срны во время войны

Дарио Срна помог детям академии Шахтера / Фото: Телеканал "Футбол", Коллаж: Сегодня

Полномасштабное военное вторжение российской армии, которая акцентировала свои задачи на захвате Мариуполя, серьезно отобразилось и на украинском футболе. Чемпионат приостановлен, матч сборной перенесен, многие клубы выживают из последних сил, огромные проблемы в детско-юношеском футболе.

Дарио Срна – директор Шахтера

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Понимая последствия начала войны, ФК Шахтер сразу же начал искать варианты для футбольной академии. Директор по футболу клуба Дарио Срна проявил настоящие качества руководителя отдела, и смог обеспечить выезд за границу юных игроков и некоторых матерей. Руку помощи оказала родная для Срны Хорватия:

"Я пообщался с людьми из правительства Хорватии, премьером, вице-премьером, министром. Сказал директору, чтобы отправляли всю академию в Хорватию – примем. Помогли и Динамо Загреб, и Хайдук Сплит, у них все хорошо, там больше 85 детей, 10-15 мам, несколько тренеров старше 60 лет. Тренируются четыре раза в неделю, играют товарищеские игры, я был на одной из них, играют красиво. Дети – это наше будущее.

Я сегодня украинец, а весь мир — Украина. Уверен, что война пройдет и все будет хорошо, нужно в это верить. Мы будем сильными."

Кроме того, основная команда Шахтера, состоящая исключительно из украинцев, сыграла свой первый поединок в рамках своего благотворительного тура по Европе во время войны. В Греции донетчане уступили Олимпиакосу, но помогли Украине.

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176 игрушек следили за матчем Шахтера / Фото: Коллаж: Сегодня

Этот матч Шахтера ознаменовался трогательным перформансом в память о трагически погибших из-за войны в Украине детей.