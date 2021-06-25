"Я скучаю по тебе": Моуринью показал ретро-фото своего отца

Моуринью-старший играл на позиции вратаря в чемпионате Португалии за Виторию Сетубал и Белененсеше, а потом тренировал сына в Риу Аве

Отец Моуринью был хорошим вратарем

Один из самых известных футбольных тренеров мира Жозе Моуринью сегодня в соцсетях опубликовал трогательный пост.

"Я скучаю по тебе", – написал главный тренер Ромы в Instagram, где разместил три фотографии отца.

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Фелиш Моуринью умер ровно четыре года назад в возрасте 79 лет. Он был профессиональным футболистом. Выступал на позиции вратаря. Играл за Виторию Сетубал и Белененсеше. Дважды выиграл Кубок Португалии. Потом долгое время работал тренером португальских клубов. Среди них был и Риу Аве, за который играл его сын Жозе.

Ранее мы писали, что авиакомпания-лоукостер потроллила Моуринью, предложив билеты из Лондона в Рим по 15 фунтов стерлингов. При этом тонко заметила, что без трофеев Жозе может обойтись только ручной кладью и не сдавать вещи в багаж.