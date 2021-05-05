Українська
$ 27,73
33,51
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Моуринью получил самую высокую зарплату в Италии, но подвергся тонкому троллингу

5 мая, 11:31

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Бывший главный тренер английского Тоттенхэма возвращается без трофеев в Италию, где в 2008-2010 годах работал с Интером и выигрывал Лигу чемпионов

Жозе Моуринью

Жозе Моуринью / Фото: Reuters

Вчера стало известно, что летом Жозе Моуринью возглавит Рому, заменив экс-тренера Шахтера. При этом 58-летний португалец на целый год станет самым высокооплачиваемым тренером в Италии.

Реклама

Интересно, что чистая зарплата "Особенного" в Риме составит 7,5 миллиона евро, пишут итальянские инсайдеры. Однако контракт с Тоттенхэмом у него был до лета 2022 года. Лондонцы платили Моуринью 16 миллионов евро и обязались обеспечивать ему такой доход даже в случае, если он найдет новую работу. Таким образом, в ближайший сезон Рома гарантирует Жозе 7,5 "лимона", а английский клуб – даже больше (8,5 млн).

Оставшиеся два года контракта с итальянцами зарплата Моуринью останется на уровне 7,5 млн. Если его, конечно, не уволят. А больше всего в Серии А платят наставнику Интера Антонио Конте – 12 миллионов.

Несмотря на немалые доходы португальского специалиста, авиакомпания-лоукостер потроллила его, предложив билеты из Лондона в Рим по 15 фунтов стерлингов. При этом тонко заметила, что без трофеев Моуринью может обойтись только ручной кладью и не сдавать вещи в багаж.

Также Моуринью во время Евро-2020 станет экспертом на радио и в газете.

Реклама

Смотрите, как Тоттенхэм обыгрывал хорватское Динамо в Лиге Европы:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Суркис сделал громкое заявление о будущем Луческу
Суркис сделал громкое заявление о будущем ЛуческуЧУ по футболу
Футболиста, изгнанного из Колоса, привязали к батарее
Футболиста, изгнанного из Колоса, привязали к батарееФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионов
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионовФутбол
Луческу облили шампанским, но чемпионскую футболку он не надел: Динамо отмечает титул (фото)
Луческу облили шампанским, но чемпионскую футболку он не надел: Динамо отмечает титул (фото)ЧУ по футболу
Луческу подбросили шесть раз, Суркиса – ни разу: названа причина
Луческу подбросили шесть раз, Суркиса – ни разу: названа причинаЧУ по футболу
Форвард МЮ установил рекорд еврокубков. Под его натиском не устояли Месси и Левандовски
Форвард МЮ установил рекорд еврокубков. Под его натиском не устояли Месси и ЛевандовскиФутбол

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять