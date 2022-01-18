Я проблемная дочь, иду не туда! Миллионерша из украинского тенниса в депрессии

Даяна Ястремская / Фото: Getty Images

После поражения в первом же раунде Australian Open Даяна Ястремская призналась, что ее посещают мысли о завершении карьеры теннисистки.

Но 21-летняя одесситка пока отказывается вешать ракетку на гвоздь.

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"Со всеми проблемными ситуациями и после вынужденной паузы мой папа отошел в сторону от тенниса, а ведь он всегда являлся в нем главным для меня с детства. На это есть свои личные причины, но могу сказать только то, что в этом виновата именно я. Я часто шла против, я – проблемная дочь", – призналась Ястремская в интервью btu.org.ua.

Даяна Ястремская / Фото: Instagram

"И, как папа сказал после моего матча на Australian Open, сама я не справлюсь. Сейчас я абсолютно в другую сторону иду. Я могу с ним согласиться и, откровенно говоря, были мысли завершить это все. Но я не хочу верить в это, не хочу верить в то, что пишут разные люди в соцсетях, что я должна закончить. Нет, я должна справиться с этой ситуацией", – говорит Даяна.

Даяна Ястремская / Фото: Instagram

Напомним, в свое время Ястремская, которая сейчас занимает 144-ю строчку в рейтинге WTA, была 22-й ракеткой мира. В ее активе – свыше двух миллионов долларов призовых.

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Даяна Ястремская / Фото: Instagram

Однако карьера Даяны пошла наперекосяк в прошлом году, когда стало известно о ее положительном допинг-тесте.

Украинскую теннисистку оправдали, когда стало известно, что запрещенное вещество попало в ее организм через секс.

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Но после полугодичного простоя Ястремская все еще никак не может вернуть себе былую форму.