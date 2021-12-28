Я опустошен! Усик ногой отправил на пенсию британца

Усик vs Беллью. Победа нокаутом / Фото: Getty Images

Александра Усика часто упрекают в отсутствии нокаутирующего удара. Но достаточно вспомнить, как он отправил на пенсию британца Тони Беллью в конце 2018-го, чтобы понять – что это не так.

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Сегодня Беллью, после того поражения от Усика завершивший боксерскую карьеру, рассказал, почему он проиграл ему нокаутом. По словам британца, решающую роль сыграла передняя нога украинца.

"На самом деле я не хотел драться с Усиком. Я отправился в медовый месяц, но тут этот парень, который не знает ни одного слова на английском, прокричал: "Тони Беллью, я хочу Тони Беллью!" И я подумал: "Ай да сукин сын!", взбесился и позвонил своему промоутеру", – приводит слова Тони Беллью Fightnews со ссылкой на канал Sheikhy's Sports Journeys & Life on the Ground Pod.

Вот так Усик нокаутировал Беллью / Фото: Getty Images

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"Я вышел на бой с Усиком в лучшей форме, которую только мог набрать. После медового месяца мне пришлось сбрасывать чертовски много веса, но это никак не сказалось на поединке. Я был в невероятной форме".

"Я идеально выполнял план на бой, но все дело в том, что я устал. И знаете, почему? Потому что он заставил меня устать. Я был изможден. Усик был очень хорош в том, что делал. Он оказывал давление через переднюю ногу, постоянно находился на ударной дистанции за счет передней ноги. Это опустошило меня".

"Я был не физически уставшим, а психологически опустошенным. Мой мозг не успевал работать на одном уровне с его мозгом. Я восхищался Усиком перед тем боем и еще больше зауважал его после", – добавил Тони Беллью.

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Напомним, после Тони Беллью у Александра Усика были победы еще над двумя британцами – Дереком Чисорой и Энтони Джошуа – но уже в супертяжелом весе.

Усик и его британские соперники / Фото: Instagram

По словам бывшего спарринг-партнера украинца Дэвида Аллена, есть только один боксер, способный одолеть Александра Усика – это Тайсон Фьюри.