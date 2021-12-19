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"Я опозорил компанию UFC". Скандальный блогер бросил вызов звездам ММА

Сергей Шаховец
19 декабря, 13:22
Известный ютубер, а по совместительству боксер Джейк Пол собрался разрушить империю UFC

Блогер Джейк Пол бросил вызов президенту UFC / Фото: Getty Images

В ночь на 19 декабря в Тампе популярный блогер-боксер Джейк Пол эффектно победил бывшего чемпиона UFC Тайрона Вудли. Победа так вскружила голову американскому ютуберу, что он решил бросить вызов всем ведущим бойцам ММА.

После поединка с Вудли, Пол обратился к президенту UFC Дэйна Уайту, поставив под сомнение чемпионские достижения бойцов его компании.

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"Только что я нокаутировал пятикратного чемпиона UFC и опозорил всю твою компанию.

Пожалуйста, дай мне Камару Усмана, Диаза или Масвидаля. Потому что я разделаюсь и с ними. Я обещаю тебе, Дэйна", – цитирует Пола журналист Дэймон Мартин в своем Twitter.

Напомним, бой Пола и Вудли завершился победой Джейка нокаутом в шестом раунде. После удара блогера экс-чемпион UFC рухнул на канвас лицом вниз.

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В первом поединке, который состоялся в августе этого года, победу раздельным решением судей одержал Джейк Пол.

Напомним, что соперником блогера должен был стать младший брат Тайсона Фьюри – Томми Фьюри, но незадолго до поединка его оппонент снялся из-за травмы.