Я не просил выиграть у Баварии: неожиданное признание Луческу перед Лигой чемпионов

Мирча Луческу / Фото: Reuters

Динамо и Бавария встретятся в пятом туре группового этапа во вторник, 22 ноября, в НСК "Олимпийский", начало – в 19:45.

В матче второго тура Бавария разгромила киевлян со счетом 5:0. Луческу надеется, что в Киеве его команда продемонстрирует другой футбол.

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"Я не просил своих игроков выиграть у Баварии. Я просил их играть так, чтобы они могли покинуть поле с высоко поднятой головой и были удовлетворены своей работой", – заявил тренер.

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Для этого есть определенные предпосылки. Самое главное – Бавария уже гарантировала себе путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Также мюнхенцы приехали в Киев неосновным составом. Как мы писали ранее, полсостава Баварии пропустит матч Лиги чемпионов.

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Тем не менее, Луческу не считает, что немецкий клуб будет играть спустя рукава.

"Мы играем против немцев, и эта игра стоит 3 миллиона. Как вы думаете, захочет ли Бавария завтра выиграть?", – добавил тренер, намекая на призовые за победу.

Смотрите, как Динамо размялось перед Баварией: