Я не просил выиграть у Баварии: неожиданное признание Луческу перед Лигой чемпионов

Мирча Луческу / Фото: Reuters
Динамо и Бавария встретятся в пятом туре группового этапа во вторник, 22 ноября, в НСК "Олимпийский", начало – в 19:45.
В матче второго тура Бавария разгромила киевлян со счетом 5:0. Луческу надеется, что в Киеве его команда продемонстрирует другой футбол.
"Я не просил своих игроков выиграть у Баварии. Я просил их играть так, чтобы они могли покинуть поле с высоко поднятой головой и были удовлетворены своей работой", – заявил тренер.
Для этого есть определенные предпосылки. Самое главное – Бавария уже гарантировала себе путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Также мюнхенцы приехали в Киев неосновным составом. Как мы писали ранее, полсостава Баварии пропустит матч Лиги чемпионов.
Тем не менее, Луческу не считает, что немецкий клуб будет играть спустя рукава.
"Мы играем против немцев, и эта игра стоит 3 миллиона. Как вы думаете, захочет ли Бавария завтра выиграть?", – добавил тренер, намекая на призовые за победу.
Смотрите, как Динамо размялось перед Баварией: