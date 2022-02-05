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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Я ей сказал – сойди! А она – нет: украинку в крови на Олимпиаде воспел ее тренер

Олег Люлька
5 февраля, 17:32
Украинская лыжница Виктория Олех, несмотря на 60-е место в скиатлоне, стала героиней второго дня Олимпиады

Окровавленная Виктория Олех / Фото: скриншот

28-летняя Виктория Олех из Конотопа Сумской области напугала болельщиков – скиатлон 7.5+7.5 км в субботу, 5 февраля, на Олимпиаде в Пекине она завершила с окровавленным лицом.

Жуткие кадры с Олех никого не оставили равнодушным.

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Сперва прозвучало предположение, что это могло быть следствием ее падения. Но нет.

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"Сегодня Виктория сражалась сама с собой. На первом круге я увидел, что у нее пошла носом кровь, что меня очень испугало. Посоветовал сойти с дистанции, но она не остановилась – продолжила борьбу и дошла до конца", – цитирует сайт украинского НОК главного тренера нашей сборной по лыжным гонкам Александра Пуцко. Он похвалил Олех за характер.

Напомним, лучший результат из четырех украинок в скиатлоне показала Марина Анцибор. Она заняла 56-е место. В следующих гонках тренер ждет большего.

"Девчонки показали не тот результат, на который были готовы. Мы рассчитывали на топ-40-50. Перемерзший снег, высота, погодные условия, конечно, повлияли на скорость даже топовых спортсменов. Но на Олимпийских играх не бывает легких трасс. Впереди у нас спринт, индивидуальная гонка. Сделаем выводы и постараемся показать наилучший результат. Главное, чтобы все были здоровы и мы смогли принять участие еще в эстафете", – отметил Александр Пуцко.

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Напомним, не обошлось без волнений 5 февраля и в другом виде спорта на Играх. Двое украинцев перевернулись на санках.