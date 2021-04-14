Я его не посылал – тренер Челси опроверг скандальные обвинения коллеги из Порту

Немецкий наставник Челси Томас Тухель заявил, что не оскорблял коллегу из португальской команды после матча Лиги чемпионов, а лишь с ним поспорил

Продолжается разбирательство инцидента, который произошел после окончания повторного матча Челси – Порту в Лиге чемпионов. Как мы писали, появилась информация, что тренер Челси послал наставника Порту. По крайней мере, так заявил Сержиу Консейсау. Однако Томас Тухель опровергает серьезность конфликта.

Мнение немецкого специалиста приводит ESPN.

Наставник гостевой команды заявил, что оскорбления немецкого наставника слышал и один из арбитров.

Амбициозный же Тухель считает, что он лишь поспорил с коллегой:

"Мы просто немного обменялись своими аргументами с Сержиу Консейсау. А потом все неожиданно почему-то пошли за мной. Я думал, что это осталось между мной и тренером Порту, но, похоже, что это не так. Могу лишь сказать, что я не оскорблял его".

Напомним, Челси в Севилье уступил в повторной встрече 1/4 финала португальскому гранду 0:1, но вышел в полуфинал за счет гостевой победы 2:0 неделей ранее.

Тем временем, УЕФА отменяет голы на чужом поле.

Смотрите обзор матча Челси – Порту, который состоялся 13 апреля: