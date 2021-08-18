19 августа 22:00
Рапид Вена --
Заря --
18 августа 19:30
Ингулец --
Динамо --
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
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Верес --
Минай --
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Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
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Заря --
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Александрия --
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Александрия --
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Мариуполь --
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Металлист 1925 --
Днепр-1 --
28 августа 19:30
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Колос --
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Взяли пример с Шахтера. Харьковский клуб победно стартовал в Лиге чемпионов

Любомир Луканюк
18 августа, 15:11
В женской Лиге чемпионов успешно начал квалификацию клуб Жилстрой-1 из Харькова. Наши девушки забили пять голов болгарским соперницам

Жилстрой-1 прошел соперниц из Софии

Харьковский клуб Жилстрой-1 удачно стартовал в квалификации женской Лиги чемпионов. Сегодня наши девушки разгромили болгарскую команду НСА София – 5:1.

Голы за Жилстрой-1 забивали Юлия Шевчук, Любовь Шматко, Ольга Овдийчук, Ольга Бойченко и Ирина Кочнева.

Следующий матч украинской команды пройдет 21 августа. А соперником харьковчанок станет победитель пары Помурье (Словения) – РФШ (Латвия).

Напомним, что вчера в квалификации мужской Лиги чемпионов донецкий Шахтер на выезде обыграл Монако – 1:0. Матч проходил с переменным успехом, а судьбу встречи решил единственный гол в первом тайме.

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Через неделю в Харькове Шахтер и Монако определят, кто сыграет в группе Лиги чемпионов.

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