Взяли пример с Шахтера. Харьковский клуб победно стартовал в Лиге чемпионов

Жилстрой-1 прошел соперниц из Софии

Харьковский клуб Жилстрой-1 удачно стартовал в квалификации женской Лиги чемпионов. Сегодня наши девушки разгромили болгарскую команду НСА София – 5:1.

Голы за Жилстрой-1 забивали Юлия Шевчук, Любовь Шматко, Ольга Овдийчук, Ольга Бойченко и Ирина Кочнева.

Следующий матч украинской команды пройдет 21 августа. А соперником харьковчанок станет победитель пары Помурье (Словения) – РФШ (Латвия).

Напомним, что вчера в квалификации мужской Лиги чемпионов донецкий Шахтер на выезде обыграл Монако – 1:0. Матч проходил с переменным успехом, а судьбу встречи решил единственный гол в первом тайме.

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Через неделю в Харькове Шахтер и Монако определят, кто сыграет в группе Лиги чемпионов.