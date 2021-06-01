Взрыв на чемпионате Франции по теннису: что произошло на кортах Парижа

Начало игрового дня во вторник задержалось из-за подозрительного автомобиля возле одного из кортов. В итоге полиция решила его обезвредить

Корты Ролан Гаррос в Париже / Фото: Twitter

Сегодня продолжаются баталии первого раунда Ролан Гаррос. Однако мерное течение матчей было нарушено неприятным инцидентом. Возле корта имени Симоны Матье, третьего по значимости, полиция обнаружила подозрительный объект. Таким оказался припаркованный автомобиль.

Тем временем украинская теннисистка призналась в любви к россиянину в Париже.

Стражи правопорядка, опасаясь теракта, эвакуировали всех с прилегающей территории теннисного центра. После этого они решили взорвать машину, посчитав подобное безопасным. Вскоре окружающие услышали хлопок.

Об этом на своей страничке в Twiitter сообщила журналистка Тиффани Анне.

Пока что неясно, представлял ли автомобиль действительно угрозу. Публика же вскоре вернулась на трибуны, и матчи продолжились. На корт Симоны Матье вышли литовец Ричардас Беранкис и француз Уго Умбер.

Накануне еще одна звезда тенниса пала перед украинкой на Ролан Гаррос. Марта Костюк и Ангелина Калинина сотворили сенсации в первом круге. Во вторник играют Элина Свитолина и Катарина Завацкая.