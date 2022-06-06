6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Вытерли ноги об подонка! Болельщики сборной Украины унизили Тимощука (видео)

Анатолий Дерека
6 июня, 18:20
Фанаты "сине-желтых" не могут простить Анатолию предательство во время войны с Россией

По футболке Тимощука потоптались болельщики

Вчера сборная Украины потерпела неудачу в матче плей-офф отбора на ЧМ-2022. Команда Александра Петракова проиграла валлийцам и пустила их на Мундиаль в Катар.

Перед игрой наши болельщики провели акцию протеста против предателя Украины Анатолия Тимощука. Напомним, что главный гвардеец нашей сборной продолжает работать в России после начала полномасштабной войны и ни слова не говорит об агрессоре.

Реклама

Читайте также: В Италии возмущены судейством в игре против Уэльса

Фанаты не забыли трусливое поведение уроженца Луцка. Возле стадиона в Кардиффе они использовали футболку Анатолия из Зенита в качестве тряпки. Об нее мог вытереть ноги любой желающий.

За свою карьеру Анатолий успел поиграть за Волынь, Шахтер, Зенит, Баварию и Кайрат. Также на его счету аж 144 матча за сборную Украины и 4 гола.

Реклама

Ранее появилась информация, что Тимощук является агентом ФСБ России и поэтому не говорит ни слова о нападении фашистов на его Родину. Данную теорию подтверждает бывший менеджер Анатолия Виталий Юрченко.