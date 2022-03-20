Выстрел в ногу или Паралимпиада для изгоев. В России стартовал альтернативный турнир

В мордоре решили провести альтернативную Паралимпиаду / Фото: Facebook

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил спортсменов из России и Беларуси от всех международных соревнований. Виной всему война, которую развязали эти государства против Украины.

В ответ на такое решение МОКа рашисты организовали альтернативную Паралимпиаду для изгоев.

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Народный депутат Украины Жан Беленюк отреагировал на проведение Зимних игр паралимпийцев в Ханты-Мансийске.

"Едва не упустил громкое событие. Праздник спорта в Ханты-Мансийске "своя Паралимпиада" для отстраненных российских паралимпийцев. Надо привыкать к проведению "своих" спортивных мероприятий и пора задуматься над столицей "своей Олимпиады 2024". Предлагаю как вариант город Ростов, по крайней мере, на открытии соревнований можно расширить дипломатическое представительство и посадить у "спасателя" одного "легитимного", – написал Беленюк на своей странице в Facebook.

Нужно отметить, что кроме паралимпийцев из России и Беларуси в этой пародии принимают участие еще представители Армении и Таджикистана. Ничего не скажешь, очень мощный состав.

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Но теперь оркам нужно привыкать к таким альтернативным турнирам. В перспективе они могут провести чемпионаты мира по футболу и хоккею с теми же участниками. Вот это будет зрелище!