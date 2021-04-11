Вырубил за 16 секунд: сверхбыстрая победа в MMA

Боец смешанных единоборств Донни Матос одержал сверхбыструю победу над Уилсоном Рейсом на турнире Budo Sento Championship в Мексике. Бой продлился всего 16 секунд!

Сначала Матос отправил Рейса на канвас эффектным ударом с правой в голову, а затем бросился добивать. Он успел нанести всего один удар, прежде чем рефери остановил бой. Рейс быстро поднялся на ноги и требовал продолжить бой, но на самом деле боец едва держался на ногах.

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