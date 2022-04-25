Выбрал деньги вместо родителей! В Шахтере отреагировали на предательство Тимощука

Сергей Палкин высказался об Анатолие Тимощуке

Война в Украине сплотила футболистов вокруг страны и помощи ей. При этом есть даже иуды, которые предпочли засунуть язык поглубже и не замечать агрессию ради своей выгоды.

Яркий пример – экс-игрок сборной Украины Анатолий Тимощук. Бывший футболист в 2017 году уехал в Россию и после начала полномасштабного вторжения никак не комментирует атаки фашистов, продолжая работать в Зените.

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Решение Тимощука раскритиковал генеральный директор Шахтера Сергей Палкин. Функционер считает, что Анатолий выбрал деньги вместо Родины.

"Он выбрал деньги вместо Родины и родителей. Это даже хуже, чем вы можете себе представить. Я на 100% уверен, что он мог найти работу в другом месте. У него большой опыт в качестве игрока и тренера. С его опытом и достижениями легко можно найти новую работу".

Ранее в интернет всплыли доказательства связи Тимощука с ФСБ России. Подробно о "тайных делах" Анатолия с влиятельными людьми из РФ рассказывал экс-менеджер украинца Виталий Юрченко.

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Напомним, что Тимощук провел в Шахтере девять лет, выиграв три чемпионства. Также хавбек наиграл аж 144 матча в составе сборной Украины, став главным ее гвардейцем.