Выберите лучший гол первого тура Евро-2020! Голосование

Ярмоленко забил шикарный гол Нидерландам / Фото: Getty Images
На чемпионате Европы по футболу сыгран первый тур. За 12 матчей было забито 28 голов. Сайт УЕФА отобрал четыре самых красивых. Среди них и гол Андрея Ярмоленко в матче против Нидерландов.
Давайте посмотрим на выбор УЕФА и проголосуем за лучший гол первого тура Евро-2020.
Штефан Лайнер (Австрия – Северная Македония – 3:1)
Андрей Ярмоленко (Нидерланды – Украина – 3:2)
Патрик Шик (Шотландия – Чехия – 0:2)
Криштиану Роналду (Венгрия – Португалия – 0:3)
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Ранее мы писали, что аналитиков не впечатлила игра сборной Украины с Нидерландами. Они прогнозируют, что наша команда займет третье место в группе. Однако выйдет в 1/8 финала, как одна из лучших среди тех, кто финиширует третьей.
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