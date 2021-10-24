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Колос --
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Рух --
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30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
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Вольфсбург --
Зальцбург --
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Мальме --
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Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
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Вы не разбираетесь в боксе, Усик – гений! Еще одно признание для украинца

Александр Трикиша
24 октября, 15:37
Бывший боксер-супертяжеловес Тимур Ибрагимов был уверен в победе Александра Усика над Энтони Джошуа, а еще объяснил, почему считает украинца гением

Ибрагимов был уверен в победе Усика над Джошуа / Фото: REUTERS

Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей и отобрал у него титулы WBA, IBF, WBO, IBO в хэвивейте. До боя мало кто верил в успех украинца.

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Тимур Ибрагимов доказывал своим ученикам, что Усик победит и приводил свои аргументы, пишет xsport.

"Несколько месяцев назад, когда они только договорились о поединке, мои бойцы спрашивали меня: "Коуч, что ты думаешь об этом бое?" Я ответил: "60 на 40 в пользу Усика".

Они говорили: "Нет, он плохо дрался с Чисорой, только недавно перешел в супертяжелый вес, у него нет мощи".

Усик vs Чисора / Фото: matchroomboxing

Я ответил им: "Послушайте, парни. Я был маленьким супертяжеловесом (192 см). Я выживал в ринге, потому что был быстрым и много двигался. То же самое сделает Усик, но лучше, намного лучше, чем я".

Если люди считают, что он не дерется и не может ударить, то посмотрите его поединок с Тони Беллью. Усик уронил его одним ударом. Если вы говорите мне, что 100-килограммовый парень не может ударить, то вы, ребята, не разбираетесь в боксе".

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Усик достаточно быстрый, он очень хорошо двигается и знает, как резать углы. Этот парень – гений в ринге. Поэтому я предсказал ребятам, что Усик победит. Я сказал, чтобы они даже не сомневались в этом", – сказал Тимур Ибрагимов в интервью YouTube каналу Tru School Sports.

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