8 марта 22:00
Бавария --
Зальцбург --
8 марта 22:00
Ливерпуль --
Интер --
9 марта 22:00
Манчестер Сити --
Спортинг --
9 марта 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
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Вторжение России: реакция Луческу

Максим Мельник
24 февраля, 11:20
76-летний румынский наставник киевского Динамо Мирча Луческу не намерен покидать столицу Украины

Луческу: "Войну начали идиоты" / Фото: Коллаж: Сегодня

Главный тренер Динамо румын Мирча Луческу остается в Киеве, несмотря на начало широкомасштабного вторжения войск России в Украину.

"Все спортивные мероприятия в Украине приостановлены на 30 дней. Я не уеду из Киева, не вернусь в Румынию, я не трус".

"Надеюсь, эта война, которую начали идиоты, будет остановлена как можно скорее. Никогда не считал возможным, что война начнется", – добавил в комментарии Tribun Dergi Мирча Луческу.

Мирча Луческу / Фото: Reuters

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Путин убивает украинцев / Фото: "Сегодня"

Рано утром в четверг, 24 февраля, Путин объявил о начале "специальной военной операции на Донбассе". После этого Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, взрывы гремят по всей стране.

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На мирные города падают ракеты, из Крыма и Беларуси пошли танки, продолжаются атаки агрессора на Донбассе.

Есть погибшие.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны.

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Также Зеленский приказал наносить максимальные потери противнику.