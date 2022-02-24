Вторжение России: реакция Луческу

Луческу: "Войну начали идиоты" / Фото: Коллаж: Сегодня

Главный тренер Динамо румын Мирча Луческу остается в Киеве, несмотря на начало широкомасштабного вторжения войск России в Украину.

"Все спортивные мероприятия в Украине приостановлены на 30 дней. Я не уеду из Киева, не вернусь в Румынию, я не трус".

"Надеюсь, эта война, которую начали идиоты, будет остановлена как можно скорее. Никогда не считал возможным, что война начнется", – добавил в комментарии Tribun Dergi Мирча Луческу.

Мирча Луческу / Фото: Reuters

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Путин убивает украинцев / Фото: "Сегодня"

Рано утром в четверг, 24 февраля, Путин объявил о начале "специальной военной операции на Донбассе". После этого Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, взрывы гремят по всей стране.

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На мирные города падают ракеты, из Крыма и Беларуси пошли танки, продолжаются атаки агрессора на Донбассе.

Есть погибшие.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны.

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Также Зеленский приказал наносить максимальные потери противнику.