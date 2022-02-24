8 березня 22:00
Баварія --
Зальцбург --
8 березня 22:00
Ліверпуль --
Інтер --
9 березня 22:00
Манчестер Сіті --
Спортинг --
9 березня 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
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Лаціо --
Порту --
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Олімпіакос --
Аталанта --
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Наполі --
Барселона --
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Минай --
Зоря --
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Шахтар --
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28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
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Вторгнення Росії: реакція Луческу

Максим Мельник
24 лютого, 11:20
76-річний румунський наставник київського Динамо Мірча Луческу не має наміру залишати столицю України

Луческу: "Війну почали ідіоти" / Фото: Колаж: Сьогодні

Головний тренер Динамо румун Мірча Луческу залишається у Києві, незважаючи на початок широкомасштабного вторгнення військ Росії в Україну

"Усі спортивні заходи в Україні призупинено на 30 днів. Я не поїду з Києва, не повернуся до Румунії, я не боягуз".

"Сподіваюся, цю війну, яку розпочали ідіоти, буде зупинено якнайшвидше. Ніколи не вважав за можливе, що війна почнеться", – додав у коментарі Tribun Dergi Мірча Луческу.

Мірча Луческу / Фото: Reuters

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Путін убиває українців / Фото: "Сегодня"

Рано вранці у четвер, 24 лютого, Путін оголосив про початок "спеціальної військової операції на Донбасі". Після цього Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, вибухи лунають по всій країні.

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На мирні міста падають ракети, з Криму та Білорусі пішли танки, продовжуються атаки агресора на Донбасі.

Є загиблі.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій території країни.

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Також Зеленський наказав завдавати максимальних втрат противнику.