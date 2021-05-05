Второй английский финал Лиги чемпионов за 3 года: Челси отправил Реал отдыхать

Немецкий специалист Томас Тухель второй год подряд выводит свою команду в решающую европейскую битву. А мадридцы даже с талисманом Рамосом не у дел

Челси переиграл Реал / Фото: Reuters

В втором ответном матче 1/2-й Лиги чемпионов лондонский Челси сделал все возможное, чтобы сыграть в финале впервые с 2012 года. А Реал очень хотел продолжить борьбу за свой 14-й трофей. Однако футбольное счастье сегодня было на стороне англичан. После ничьей 1:1 в Мадриде лондонский клуб вывели в финал голы Вернера и Маунта – 2:0.

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Талисманом Реала в этом поединке должен был стать Серхио Рамос. Мадридцы с начала сезона-2018/19 провели с Рамосом 14 матчей в Лиге чемпионов и 10 из них выиграли всего при одном поражении! Однако и он оказался бессилен. Хотя открывать счет на 26-й минуте мог Бензема, очень опасно пробивая с разворота. Но вратарь Челси был на месте.



Фото Reuters

А на 28-й минуте то, что не удалось Бензема, сделал Вернер. Канте здорово разогнал атаку по центру и сделала передачу в штрафную на Хаверца, который пытался перебросить вратаря, а попал в перекладину! Но первым на мяче оказался Вернер и открыл счет ударом головой из вратарской.

Любопытно, что Челси до этой встречи пропускал в первом тайме 10 из последних 16 голов. Но с Реалом выстоял и мог побеждать с разгромным счетом. На 58-й минуте Хаверц выскочил один на один с Куртуа, но не смог переиграть вратаря Реала, пробив ему в ногу. А затем через семь минут та же участь ожидала Канте.

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Реал пытался найти пути к спасению, однако его атакам не хватало остроты. А на 85-й минуте Маунт снял все вопросы по поводу победителя этой встречи, расстреляв ворота при попустительстве обороны Реала – 2:0.

Ранее после гостевой ничьей в первом матче плей-офф Челси проходил дальше в пяти из девяти случаев. Правда, в последних двух противостояних, складывавшихся по такому сценарию, лондонцы уступили: мадридскому Атлетико в полуфинале-2013/14 и ПСЖ по голам на выезде в 1/8 финала ЛЧ-2014/15. Но улучшили статистику.

А Томас Тухель второй год подряд выводит команду в финал Лиги чемпионов. В прошлом году с ПСЖ он остался без трофея, но 29 мая – все может быть...

Напомним, что первым финалистом нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов вчера стал английский Манчестер Сити с капитаном сборной Украины в составе. А мы давали видео празднования команды Зинченко из раздевалки.

Смотрите, как Реал и Челси играли в первом матче