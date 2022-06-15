Вспомнили про Юзовку! Британский клуб посвятил новую форму Шахтеру и Донецку (фото)

Мертир Таун посвятил форму Шахтеру

Цивилизованный мир активно поддерживает Украину в войне против фашистской России. В футбольном мире также команды солидарны с нашей страной и высказывают нам поддержку.

Оригинальной акцией отличился валлийский клуб Мертир Таун. Команда из городка Мертир-Тидвил выступает в Национальной Лиге Англии в Южном дивизионе. Это седьмой уровень английской футбольной системы.

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Клуб и его технический спонсор Joma, которая также проектирует форму для сборной Украины, представили новую выездную экипировку команды на сезон 2022/2023. Сделана она в оранжевых цветах в поддержку Донецка и главного клуба города Шахтера.

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Официальный сайт Мертир Таун отмечает, что оранжевые футболка и шорты символизируют связь между городами и надежду на мир во всей Украине. Валлийцы верят, что их новая форма станет символом мирного и процветающего будущего нашей страны.

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Отметим, что между городами есть связь и на промышленном уровне. В XIX веке житель Мертир-Тидвила Джон Хьюз вместе с сотней "горняков" из Уэльса отправился в Донецк строить металлургический завод. В честь него тогда город назвали Юзовка (Hughesovka).

Там Джон начал производство чугуна, а работники из Уэльса продолжили приезжать в Донецк уже в ХХ веке. Теперь же два региона продолжают иметь общую промышленную связь.