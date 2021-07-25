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Все украинские результаты Олимпиады-2020 в Токио

25 июля, 17:34

Андрей Трофимов

Болеем за каждого украинского спортсмена на Играх! Полная таблица результатов наших атлетов в Токио

Наши медалисты. Дарья Белодед и Игорь Рейзлин / Фото: Reuters

Полторы сотни наших принимают участие в летней Олимпиаде-2020 в Токио. Болеем и следим за выступлениями каждого из них! Результаты наших спортсменов:

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БРОНЗАДарья Белодеддзюдодо 48 кг
БРОНЗАИгорь Рейзлинфехтованиешпага
4-е местоПавел КоростылевстрельбаПП 10 м
4-е местоЕлена КостевичстрельбаПП 10 м
7-е местоАртем Лесюкдзюдодо 60 кг
9-е местоГеоргий Зантараядзюдодо 66 кг
9-е местоЖенская сборная, лукстрельба из лукакоманды
11-е местоИгорь Радивиловспорт гимнастикакольца
14-е местоИгорь Радивиловспорт гимнастикаопорный прыжок
17-е местоНиколай Буценкобоксдо 57 кг
17-е местоСвитолина/Ястремскаятенниспары
17-е местоЯрослав Харцызбоксдо 63 кг
18-е местоОлег ОмельчукстрельбаПП 10 м
19-е местоБогдан Никишинфехтованиешпага
21-е местоЕлена Кривицкаяфехтованиешпага
22-е местоРоман Свичкарьфехтованиешпага
27-е местоИлья Ковтунспорт гимнастикаперекладина
28-е местоЕвгений Юденковспорт гимнастикавольные упражнения
28-е местоИлья Ковтунспорт гимнастикабрусья
29-е местоСергей КулишстрельбаПВ 10 м
30-е местоДарья Зевинаплавание100 м на спине
31-е местоИлья Ковтунспорт гимнастикаконь
31-е местоПетр Пахнюкспорт гимнастикаперекладина
33-е местоМаргарита Песоцкаянастольный теннисодиночка
33-е местоДаяна Ястремскаятеннисодиночка
36-е местоПетр Пахнюкспорт гимнастикаопорный прыжок
38-е местоЕвгений Юденковспорт гимнастикабрусья
40-е местоПетр Пахнюкспорт гимнастикакольца
40-е местоОлег ЦарьковстрельбаПВ 10 м
43-е местоЕвгений Юденковспорт гимнастикамногоборье
43-е местоПетр Пахнюкспорт гимнастикавольные упражнения
43-е местоДиана Варинскаяспорт гимнастикавольные упражнения
47-е местоЕвгений Юденковспорт гимнастикаконь
47-е местоИлья Ковтунспорт гимнастикаопорный прыжок
49-е местоАнна Гапонованастольный теннисодиночка
49-е местоДиана Варинскаяспорт гимнастикабревно
51-е местоЕвгений Юденковспорт гимнастикакольца
53-е местоПетр Пахнюкспорт гимнастикаконь
56-е местоАнатолий Будяквелоспортшоссе, групповая
56-е местоЕвгений Юденковспорт гимнастикаопорный прыжок
60-е местоИлья Ковтунспорт гимнастикавольные упражнения
60-е местоИлья Ковтунспорт гимнастикакольца
60-е местоЕвгений Юденковспорт гимнастикаперекладина
62-е местоДиана Варинскаяспорт гимнастикамногоборье
72-е местоДиана Варинскаяспорт гимнастикабрусья
79-е местоДиана Варинскаяспорт гимнастикаопорный прыжок
не финишировалаВалерия Кононенковелоспортшоссе, групповая

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Источник: Сегодня|Спорт

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