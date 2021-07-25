Все украинские результаты Олимпиады-2020 в Токио

Болеем за каждого украинского спортсмена на Играх! Полная таблица результатов наших атлетов в Токио

Наши медалисты. Дарья Белодед и Игорь Рейзлин / Фото: Reuters

Полторы сотни наших принимают участие в летней Олимпиаде-2020 в Токио. Болеем и следим за выступлениями каждого из них! Результаты наших спортсменов:

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БРОНЗА Дарья Белодед дзюдо до 48 кг БРОНЗА Игорь Рейзлин фехтование шпага 4-е место Павел Коростылев стрельба ПП 10 м 4-е место Елена Костевич стрельба ПП 10 м 7-е место Артем Лесюк дзюдо до 60 кг 9-е место Георгий Зантарая дзюдо до 66 кг 9-е место Женская сборная, лук стрельба из лука команды 11-е место Игорь Радивилов спорт гимнастика кольца 14-е место Игорь Радивилов спорт гимнастика опорный прыжок 17-е место Николай Буценко бокс до 57 кг 17-е место Свитолина/Ястремская теннис пары 17-е место Ярослав Харцыз бокс до 63 кг 18-е место Олег Омельчук стрельба ПП 10 м 19-е место Богдан Никишин фехтование шпага 21-е место Елена Кривицкая фехтование шпага 22-е место Роман Свичкарь фехтование шпага 27-е место Илья Ковтун спорт гимнастика перекладина 28-е место Евгений Юденков спорт гимнастика вольные упражнения 28-е место Илья Ковтун спорт гимнастика брусья 29-е место Сергей Кулиш стрельба ПВ 10 м 30-е место Дарья Зевина плавание 100 м на спине 31-е место Илья Ковтун спорт гимнастика конь 31-е место Петр Пахнюк спорт гимнастика перекладина 33-е место Маргарита Песоцкая настольный теннис одиночка 33-е место Даяна Ястремская теннис одиночка 36-е место Петр Пахнюк спорт гимнастика опорный прыжок 38-е место Евгений Юденков спорт гимнастика брусья 40-е место Петр Пахнюк спорт гимнастика кольца 40-е место Олег Царьков стрельба ПВ 10 м 43-е место Евгений Юденков спорт гимнастика многоборье 43-е место Петр Пахнюк спорт гимнастика вольные упражнения 43-е место Диана Варинская спорт гимнастика вольные упражнения 47-е место Евгений Юденков спорт гимнастика конь 47-е место Илья Ковтун спорт гимнастика опорный прыжок 49-е место Анна Гапонова настольный теннис одиночка 49-е место Диана Варинская спорт гимнастика бревно 51-е место Евгений Юденков спорт гимнастика кольца 53-е место Петр Пахнюк спорт гимнастика конь 56-е место Анатолий Будяк велоспорт шоссе, групповая 56-е место Евгений Юденков спорт гимнастика опорный прыжок 60-е место Илья Ковтун спорт гимнастика вольные упражнения 60-е место Илья Ковтун спорт гимнастика кольца 60-е место Евгений Юденков спорт гимнастика перекладина 62-е место Диана Варинская спорт гимнастика многоборье 72-е место Диана Варинская спорт гимнастика брусья 79-е место Диана Варинская спорт гимнастика опорный прыжок не финишировала Валерия Кононенко велоспорт шоссе, групповая

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