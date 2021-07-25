Всі українські результати Олімпіади-2020 в Токіо

Наші медалісти. Дар'я Білодід і Ігор Рейзлін / Фото: Reuters
УКРАИНСКУЮ ВЕРСИЮ ПРАВИТЬ НЕ НУЖНО (СТОИТ РЕДИРЕКТ)!
Півтори сотні наших беруть участь в літній Олімпіаді-2020 на Токіо. Вболіваємо і стежимо за виступами кожного з них! Результати наших спортсменів:
|БРОНЗА
|Дарина Білодід
|дзюдо
|до 48 кг
|БРОНЗА
|Ігор Рейзлин
|фехтування
|шпага
|4-е місце
|Павло Коростильов
|стрілянина
|ПП 10 м
|4-е місце
|Олена Костевич
|стрілянина
|ПП 10 м
|7-е місце
|Артем Лесюк
|дзюдо
|до 60 кг
|9-е місце
|Георгій Зантарая
|дзюдо
|до 66 кг
|9-е місце
|Жіноча збірна, цибуля
|пальба з лука
|команди
|11-е місце
|Ігор Радівілов
|спорт гімнастика
|кільця
|14-е місце
|Ігор Радівілов
|спорт гімнастика
|опорний стрибок
|17-е місце
|Микола Буценко
|бокс
|до 57 кг
|17-е місце
|Світоліна / Ястремська
|теніс
|пари
|17-е місце
|Ярослав харцизи
|бокс
|до 63 кг
|18-е місце
|Олег Омельчук
|стрілянина
|ПП 10 м
|19-е місце
|Богдан Нікішин
|фехтування
|шпага
|21-е місце
|Олена Кривицька
|фехтування
|шпага
|22-е місце
|Роман Свичкарь
|фехтування
|шпага
|27-е місце
|Ілля Ковтун
|спорт гімнастика
|перекладина
|28-е місце
|Євген Юденков
|спорт гімнастика
|вільні вправи
|28-е місце
|Ілля Ковтун
|спорт гімнастика
|бруси
|29-е місце
|Сергій Куліш
|стрілянина
|ПВ 10 м
|30-е місце
|Дарина Зевіна
|плавання
|100 м на спині
|31-е місце
|Ілля Ковтун
|спорт гімнастика
|кінь
|31-е місце
|Петро Пахнюк
|спорт гімнастика
|перекладина
|33-тє місце
|Маргарита Песоцька
|настільний теніс
|одиночка
|33-тє місце
|Даяна Ястремська
|теніс
|одиночка
|36-е місце
|Петро Пахнюк
|спорт гімнастика
|опорний стрибок
|38-е місце
|Євген Юденков
|спорт гімнастика
|бруси
|40-е місце
|Петро Пахнюк
|спорт гімнастика
|кільця
|40-е місце
|Олег Царьков
|стрілянина
|ПВ 10 м
|43-е місце
|Євген Юденков
|спорт гімнастика
|багатоборстві
|43-е місце
|Петро Пахнюк
|спорт гімнастика
|вільні вправи
|43-е місце
|Діана Варінская
|спорт гімнастика
|вільні вправи
|47-е місце
|Євген Юденков
|спорт гімнастика
|кінь
|47-е місце
|Ілля Ковтун
|спорт гімнастика
|опорний стрибок
|49-е місце
|Анна Гапонова
|настільний теніс
|одиночка
|49-е місце
|Діана Варінская
|спорт гімнастика
|колоду
|51-е місце
|Євген Юденков
|спорт гімнастика
|кільця
|53-е місце
|Петро Пахнюк
|спорт гімнастика
|кінь
|56-е місце
|Анатолій Будяк
|велоспорт
|шосе, групова
|56-е місце
|Євген Юденков
|спорт гімнастика
|опорний стрибок
|60-е місце
|Ілля Ковтун
|спорт гімнастика
|вільні вправи
|60-е місце
|Ілля Ковтун
|спорт гімнастика
|кільця
|60-е місце
|Євген Юденков
|спорт гімнастика
|перекладина
|62-е місце
|Діана Варінская
|спорт гімнастика
|багатоборстві
|72-е місце
|Діана Варінская
|спорт гімнастика
|бруси
|79-е місце
|Діана Варінская
|спорт гімнастика
|опорний стрибок
|не фінішувало
|Валерія Кононенко
|велоспорт
|шосе, групова
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