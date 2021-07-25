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Всі українські результати Олімпіади-2020 в Токіо

25 липня, 17:34

Андрій Трофімов

Вболіваємо за кожного українського спортсмена на Іграх! Повна таблиця результатів наших атлетів в Токіо

Наші медалісти. Дар'я Білодід і Ігор Рейзлін / Фото: Reuters

УКРАИНСКУЮ ВЕРСИЮ ПРАВИТЬ НЕ НУЖНО (СТОИТ РЕДИРЕКТ)!

Півтори сотні наших беруть участь в літній Олімпіаді-2020 на Токіо. Вболіваємо і стежимо за виступами кожного з них! Результати наших спортсменів:

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БРОНЗА Дарина Білодід дзюдо до 48 кг
БРОНЗА Ігор Рейзлин фехтування шпага
4-е місцеПавло КоростильовстрілянинаПП 10 м
4-е місцеОлена КостевичстрілянинаПП 10 м
7-е місцеАртем Лесюкдзюдодо 60 кг
9-е місцеГеоргій Зантараядзюдодо 66 кг
9-е місцеЖіноча збірна, цибуляпальба з лукакоманди
11-е місцеІгор Радівіловспорт гімнастикакільця
14-е місцеІгор Радівіловспорт гімнастикаопорний стрибок
17-е місцеМикола Буценкобоксдо 57 кг
17-е місцеСвітоліна / Ястремськатеніспари
17-е місцеЯрослав харцизибоксдо 63 кг
18-е місцеОлег ОмельчукстрілянинаПП 10 м
19-е місцеБогдан Нікішинфехтуванняшпага
21-е місцеОлена Кривицькафехтуванняшпага
22-е місцеРоман Свичкарьфехтуванняшпага
27-е місцеІлля Ковтунспорт гімнастикаперекладина
28-е місцеЄвген Юденковспорт гімнастикавільні вправи
28-е місцеІлля Ковтунспорт гімнастикабруси
29-е місцеСергій КулішстрілянинаПВ 10 м
30-е місцеДарина Зевінаплавання100 м на спині
31-е місцеІлля Ковтунспорт гімнастикакінь
31-е місцеПетро Пахнюкспорт гімнастикаперекладина
33-тє місцеМаргарита Песоцьканастільний тенісодиночка
33-тє місцеДаяна Ястремськатенісодиночка
36-е місцеПетро Пахнюкспорт гімнастикаопорний стрибок
38-е місцеЄвген Юденковспорт гімнастикабруси
40-е місцеПетро Пахнюкспорт гімнастикакільця
40-е місцеОлег ЦарьковстрілянинаПВ 10 м
43-е місцеЄвген Юденковспорт гімнастикабагатоборстві
43-е місцеПетро Пахнюкспорт гімнастикавільні вправи
43-е місцеДіана Варінскаяспорт гімнастикавільні вправи
47-е місцеЄвген Юденковспорт гімнастикакінь
47-е місцеІлля Ковтунспорт гімнастикаопорний стрибок
49-е місцеАнна Гапонованастільний тенісодиночка
49-е місцеДіана Варінскаяспорт гімнастикаколоду
51-е місцеЄвген Юденковспорт гімнастикакільця
53-е місцеПетро Пахнюкспорт гімнастикакінь
56-е місцеАнатолій Будяквелоспортшосе, групова
56-е місцеЄвген Юденковспорт гімнастикаопорний стрибок
60-е місцеІлля Ковтунспорт гімнастикавільні вправи
60-е місцеІлля Ковтунспорт гімнастикакільця
60-е місцеЄвген Юденковспорт гімнастикаперекладина
62-е місцеДіана Варінскаяспорт гімнастикабагатоборстві
72-е місцеДіана Варінскаяспорт гімнастикабруси
79-е місцеДіана Варінскаяспорт гімнастикаопорний стрибок
не фінішувалоВалерія Кононенковелоспортшосе, групова

Все найважливіше про Олімпіаду-2020 на Токіо – на "Сегодня":

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Джерело: Сегодня|Спорт

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