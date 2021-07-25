Всі українські результати Олімпіади-2020 в Токіо

Вболіваємо за кожного українського спортсмена на Іграх! Повна таблиця результатів наших атлетів в Токіо

Наші медалісти. Дар'я Білодід і Ігор Рейзлін / Фото: Reuters

УКРАИНСКУЮ ВЕРСИЮ ПРАВИТЬ НЕ НУЖНО (СТОИТ РЕДИРЕКТ)!

Півтори сотні наших беруть участь в літній Олімпіаді-2020 на Токіо. Вболіваємо і стежимо за виступами кожного з них! Результати наших спортсменів:

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БРОНЗА Дарина Білодід дзюдо до 48 кг БРОНЗА Ігор Рейзлин фехтування шпага 4-е місце Павло Коростильов стрілянина ПП 10 м 4-е місце Олена Костевич стрілянина ПП 10 м 7-е місце Артем Лесюк дзюдо до 60 кг 9-е місце Георгій Зантарая дзюдо до 66 кг 9-е місце Жіноча збірна, цибуля пальба з лука команди 11-е місце Ігор Радівілов спорт гімнастика кільця 14-е місце Ігор Радівілов спорт гімнастика опорний стрибок 17-е місце Микола Буценко бокс до 57 кг 17-е місце Світоліна / Ястремська теніс пари 17-е місце Ярослав харцизи бокс до 63 кг 18-е місце Олег Омельчук стрілянина ПП 10 м 19-е місце Богдан Нікішин фехтування шпага 21-е місце Олена Кривицька фехтування шпага 22-е місце Роман Свичкарь фехтування шпага 27-е місце Ілля Ковтун спорт гімнастика перекладина 28-е місце Євген Юденков спорт гімнастика вільні вправи 28-е місце Ілля Ковтун спорт гімнастика бруси 29-е місце Сергій Куліш стрілянина ПВ 10 м 30-е місце Дарина Зевіна плавання 100 м на спині 31-е місце Ілля Ковтун спорт гімнастика кінь 31-е місце Петро Пахнюк спорт гімнастика перекладина 33-тє місце Маргарита Песоцька настільний теніс одиночка 33-тє місце Даяна Ястремська теніс одиночка 36-е місце Петро Пахнюк спорт гімнастика опорний стрибок 38-е місце Євген Юденков спорт гімнастика бруси 40-е місце Петро Пахнюк спорт гімнастика кільця 40-е місце Олег Царьков стрілянина ПВ 10 м 43-е місце Євген Юденков спорт гімнастика багатоборстві 43-е місце Петро Пахнюк спорт гімнастика вільні вправи 43-е місце Діана Варінская спорт гімнастика вільні вправи 47-е місце Євген Юденков спорт гімнастика кінь 47-е місце Ілля Ковтун спорт гімнастика опорний стрибок 49-е місце Анна Гапонова настільний теніс одиночка 49-е місце Діана Варінская спорт гімнастика колоду 51-е місце Євген Юденков спорт гімнастика кільця 53-е місце Петро Пахнюк спорт гімнастика кінь 56-е місце Анатолій Будяк велоспорт шосе, групова 56-е місце Євген Юденков спорт гімнастика опорний стрибок 60-е місце Ілля Ковтун спорт гімнастика вільні вправи 60-е місце Ілля Ковтун спорт гімнастика кільця 60-е місце Євген Юденков спорт гімнастика перекладина 62-е місце Діана Варінская спорт гімнастика багатоборстві 72-е місце Діана Варінская спорт гімнастика бруси 79-е місце Діана Варінская спорт гімнастика опорний стрибок не фінішувало Валерія Кононенко велоспорт шосе, групова

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