Все товарищеские матчи Шахтера покажут по ТВ

На сборах в Австрии "горняки" проведут четыре поединка, которые в прямом эфире будет транслировать клубный телеканал

Болельщики Шахтера увидят матчи команды по ТВ / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Донецкий Шахтер через спарринги начинает активную подготовку к новому сезону. Подопечные Де Дзерби уже отправились на сборы в Австрию, где запланировано четыре контрольных поединка.

Читайте также: Шахтер разрывает трансфертный рынок – новичком команды стал экс-игрок Барселоны

Расписание товарищеских матчей:

Реклама

30 июня. 18:00. Шахтер – Санкт-Йоханн (Австрия).

18:00. Шахтер – Санкт-Йоханн (Австрия). 4 июля. 18:00. Шахтер – Ракув (Польша).

18:00. Шахтер – Ракув (Польша). 5 июля. 18:00. Шахтер – Тюркгюджю (Германия).

18:00. Шахтер – Тюркгюджю (Германия). 9 июля. 19:00. Шахтер – Шальке (Германия).

Все поединки "горняков" на сборах можна будет посмотреть в прямом эфире на канале Shakhtar TV.

Ранее игроком Шахтера стал нападающий Лассина Траоре. За три сезона в Нидерландах он провел за Аякс во всех турнирах 31 матч, забил 12 мячей.