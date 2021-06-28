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Все товарищеские матчи Шахтера покажут по ТВ

28 июня, 16:21

Любомир Луканюк

На сборах в Австрии "горняки" проведут четыре поединка, которые в прямом эфире будет транслировать клубный телеканал

Болельщики Шахтера увидят матчи команды по ТВ / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Донецкий Шахтер через спарринги начинает активную подготовку к новому сезону. Подопечные Де Дзерби уже отправились на сборы в Австрию, где запланировано четыре контрольных поединка.

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Расписание товарищеских матчей:

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Все поединки "горняков" на сборах можна будет посмотреть в прямом эфире на канале Shakhtar TV.

Ранее игроком Шахтера стал нападающий Лассина Траоре. За три сезона в Нидерландах он провел за Аякс во всех турнирах 31 матч, забил 12 мячей.

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Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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