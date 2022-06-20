Все ради ВСУ!сЭкс-игрок сборной Украины нашел работу в посольстве Украины в Испании

Роман Зозуля решил помочь посольству в обеспечении нужд ВСУ

Полномасштабная война России против Украины сплотила спортсменов вокруг нашей стране. Известные личности помогают в разных сферах – в финансовой, военной и гуманитарной.

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Одним из самых активных участников в обеспечении нашей армии стал экс-футболист сборной Украины Роман Зозуля. Игрок Фуэнлабрады рассказал, что сейчас даже входит в комиссию при посольстве Украины в Испании, которая занимается помощью для ВСУ.

"Уже несколько месяцев плечом к плечу работаем с посольством Украины в Испании. Я вхожу в наблюдательную комиссию по распределению средств на нужды ВСУ. Вместе собираем деньги, закупаем разные подарочки для наших защитников. Посольство помогает решать множество бюрократических процедур, что существенно ускоряет процесс закупок и логистики. Сегодня подписали документы на поставку очередных важных вещей для наших воинов".

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Отметим, что Роман помогает нашей армии и в других странах. Недавно Зозуля и экс-игрок Динамо Шлякотин пригнали машину скорой помощи из Гонконга.