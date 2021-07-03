Все ради денег? Игрок сборной Украины переходит в российский клуб с советским наследием

Дмитрий Иванисеня променял карьеру в сборной Украины ради контракта с новичком чемпионата России. Полузащитник был одним из лидеров Зари, но решил податься на заработки в Россию

Дмитрий Иванисеня вызывался в сборную Украины / Фото: ФФУ

Бывший игрок луганской Зари Дмитрий Иванисеня, вызывавшийся в сборную Украины, продолжит карьеру в России. Он прибыл в расположение Крыльев Советов в Сербии, где клуб готовится к новому сезону, для подписания контракта.

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По окончании прошлого сезона у Иванисени завершился контракт с луганчанами, а о новом соглашении стороны договориться не сумели – Дмитрия не устроили финансовые условия, сообщалось в программе ТаТоТаке.

Иванисеня был одним из лидеров Зари и заработал приглашение в сборную Украины, но с переездом в Россию о карьере в национальной сборной ему придется забыть, как это ранее случилось с Ярославом Ракицким, Иваном Ордецом и многими другими "кормильцами".

Кстати, ранее мы писали, что российские чиновники не пускали бывшего тренера украинского клуба на заработки и хотели взятку.