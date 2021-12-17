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Все плохо, но есть положительный момент. Шева назвал, чего не хватает Дженоа

Сергей Шаховец
17 декабря, 23:03
Андрей Шевченко проиграл пятый матч из шести сыгранных в Серии А

Андрей Шевченко / Фото: Getty Images

В матче 18-го тура чемпионата Италии "грифоны" уступили на выезде римскому Лацио со счетом 1:3. После поединка наставник Дженоа Андрей Шевченко назвал причины поражения своей команды.

"Единственный положительный момент в матче с Лацио – то, что мы забили гол.

Жаль, что наша невнимательность привела к голам соперника. Мы могли реализовать больше моментов, которые создали.

Зол ли я? Мы могли лучше справиться с ситуациями, которые возникали. Мы могли намного лучше отреагировать на пропущенные голы.

Сегодня нам не хватило уверенности. Когда мы ее найдем, то результаты придут", – приводит слова Шевченко tuttomercatoweb.com.

Отметим, что в шести сыгранных матчах под руководством украинского специалиста футболисты Дженоа забили 2 мяча, а пропустили 13.

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Единственную победу в итальянской карьере Андрей Николаевич одержал в Кубке Италии над Салернитаной 1:0.

Дженоа с 10-ю очками занимает в турнирной таблице Серии А предпоследнее 19-е место. В следующем туре команда Шевченко сыграет дома с Аталантой.

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