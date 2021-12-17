Все плохо, но есть положительный момент. Шева назвал, чего не хватает Дженоа

В матче 18-го тура чемпионата Италии "грифоны" уступили на выезде римскому Лацио со счетом 1:3. После поединка наставник Дженоа Андрей Шевченко назвал причины поражения своей команды.

"Единственный положительный момент в матче с Лацио – то, что мы забили гол.

Жаль, что наша невнимательность привела к голам соперника. Мы могли реализовать больше моментов, которые создали.

Зол ли я? Мы могли лучше справиться с ситуациями, которые возникали. Мы могли намного лучше отреагировать на пропущенные голы.

Сегодня нам не хватило уверенности. Когда мы ее найдем, то результаты придут", – приводит слова Шевченко tuttomercatoweb.com.