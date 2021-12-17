Все плохо, но есть положительный момент. Шева назвал, чего не хватает Дженоа

Андрей Шевченко / Фото: Getty Images
В матче 18-го тура чемпионата Италии "грифоны" уступили на выезде римскому Лацио со счетом 1:3. После поединка наставник Дженоа Андрей Шевченко назвал причины поражения своей команды.
"Единственный положительный момент в матче с Лацио – то, что мы забили гол.
Жаль, что наша невнимательность привела к голам соперника. Мы могли реализовать больше моментов, которые создали.
Зол ли я? Мы могли лучше справиться с ситуациями, которые возникали. Мы могли намного лучше отреагировать на пропущенные голы.
Сегодня нам не хватило уверенности. Когда мы ее найдем, то результаты придут", – приводит слова Шевченко tuttomercatoweb.com.
Отметим, что в шести сыгранных матчах под руководством украинского специалиста футболисты Дженоа забили 2 мяча, а пропустили 13.
Единственную победу в итальянской карьере Андрей Николаевич одержал в Кубке Италии над Салернитаной 1:0.
Дженоа с 10-ю очками занимает в турнирной таблице Серии А предпоследнее 19-е место. В следующем туре команда Шевченко сыграет дома с Аталантой.