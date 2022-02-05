5 февраля 17:00
Эвертон --
Брентфорд --
5 февраля 19:00
Интер --
Милан --
5 февраля 19:30
Бавария --
Лейпциг --
5 февраля 22:00
Тоттенхэм --
Брайтон --
6 февраля 16:30
Боруссия Д --
Байер --
6 февраля 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетико --
6 февраля 21:00
Сенегал --
Египет --
6 февраля 21:45 Онлайн
Лилль --
ПСЖ --
7 февраля 19:00
Полесье --
Черноморец --
8 февраля 19:00
Металлист --
Верес --
8 февраля 22:00
Бернли --
Манчестер Юнайтед --
8 февраля 22:00
Интер --
Рома --
9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 февраля 17:00
Эвертон --
Лидс --
12 февраля 17:15
Вильярреал --
Реал --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
12 февраля 19:00
Наполи --
Интер --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Все медалисты второго дня Олимпиады в Пекине

Андрей Трофимов
5 февраля, 16:52
В субботу, 5 февраля, на зимних Олимпийских играх в Китае разыграли первые шесть комплектов наград

Золотые! Норвежка Йохауг и словенка Богатай / Фото: Reuters

Сразу два "золота" в субботу ушло Норвегии, по одному досталось хозяину Игр Китаю, а также Словении, Нидерландам и Швеции. Украина пока лишь с 13-м местом в биатлоне.

ВСЕ МЕДАЛИСТЫ 5 ФЕВРАЛЯ

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Женщины, скиатлон 7,5 км + 7,5 км

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  • 1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 44.13,7
  • 2. Наталья Непряева (РОК) +30,2
  • 3. Тереза Штадлобер (Австрия) +30,5

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

Женщины. 3000 м

  • 1. Ирена Схаутен (Нидерланды) — 3.56,93
  • 2. Франческа Лоллобриджида (Италия) +1,13
  • 3. Изабелла Вайдеманн (Канада) +1,71

БИАТЛОН

Смешанная эстафета 4х6 км

  • 1. Норвегия (Марта Ольсбу Ройселанн, Тирил Экхофф, Тарьей Бе, Йоханнес Бе) – 01:06.45,6
  • 2. Франция (Анаис Шевалье-Буше, Жюли Симон, Эмильян Жаклен, Кантен Фийон-Майе) +0,9
  • 3. РОК (Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) +01,5

ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА

Женщины, индивидуальное первенство, обычный трамплин

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  • 1. Урса Богатай (Словения) – 239.0
  • 2. Катарина Альтхаус (Германия) – 236.8
  • 3. Ника Крижнар (Словения) – 232.0

ФРИСТАЙЛ

Мужчины, могул

  • 1. Вальтер Валлберг (Швеция) – 83,23
  • 2. Майкл Кингсбери (Канада) – 82,18
  • 3. Икума Хорисима (Япония) – 81,48

ШОРТ-ТРЕК

Смешанная командная эстафета

  • 1. Китай (Цюй Чуньюй, Фань Кэсинь, У Дацзин, Жэнь Цзы Вэй) – 2.37,34
  • 2. Италия (Арианна Фонтана, Мартина Вальчепина, Пьетро Сигел, Андреа Кассинелли) – 2.37,36
  • 3. Венгрия (Петра Ясапати, София Коня, Лю Шаоан, Шандор Лю Шаолинь) – 2.39,19

Напомним, Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. Всего разыграют 109 комплектов медалей.