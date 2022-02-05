Все медалисты второго дня Олимпиады в Пекине

Золотые! Норвежка Йохауг и словенка Богатай / Фото: Reuters

Сразу два "золота" в субботу ушло Норвегии, по одному досталось хозяину Игр Китаю, а также Словении, Нидерландам и Швеции. Украина пока лишь с 13-м местом в биатлоне.

ВСЕ МЕДАЛИСТЫ 5 ФЕВРАЛЯ

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Женщины, скиатлон 7,5 км + 7,5 км

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1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 44.13,7

Тереза Йохауг (Норвегия) – 44.13,7 2. Наталья Непряева (РОК) +30,2

Наталья Непряева (РОК) +30,2 3. Тереза Штадлобер (Австрия) +30,5

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

Женщины. 3000 м

1. Ирена Схаутен (Нидерланды) — 3.56,93

Ирена Схаутен (Нидерланды) — 3.56,93 2. Франческа Лоллобриджида (Италия) +1,13

Франческа Лоллобриджида (Италия) +1,13 3. Изабелла Вайдеманн (Канада) +1,71

БИАТЛОН

Смешанная эстафета 4х6 км

1. Норвегия (Марта Ольсбу Ройселанн, Тирил Экхофф, Тарьей Бе, Йоханнес Бе) – 01:06.45,6

Норвегия (Марта Ольсбу Ройселанн, Тирил Экхофф, Тарьей Бе, Йоханнес Бе) – 01:06.45,6 2. Франция (Анаис Шевалье-Буше, Жюли Симон, Эмильян Жаклен, Кантен Фийон-Майе) +0,9

Франция (Анаис Шевалье-Буше, Жюли Симон, Эмильян Жаклен, Кантен Фийон-Майе) +0,9 3. РОК (Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) +01,5

ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА

Женщины, индивидуальное первенство, обычный трамплин

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1. Урса Богатай (Словения) – 239.0

Урса Богатай (Словения) – 239.0 2. Катарина Альтхаус (Германия) – 236.8

Катарина Альтхаус (Германия) – 236.8 3. Ника Крижнар (Словения) – 232.0

ФРИСТАЙЛ

Мужчины, могул

1. Вальтер Валлберг (Швеция) – 83,23

Вальтер Валлберг (Швеция) – 83,23 2. Майкл Кингсбери (Канада) – 82,18

Майкл Кингсбери (Канада) – 82,18 3. Икума Хорисима (Япония) – 81,48

ШОРТ-ТРЕК

Смешанная командная эстафета

1. Китай (Цюй Чуньюй, Фань Кэсинь, У Дацзин, Жэнь Цзы Вэй) – 2.37,34

Китай (Цюй Чуньюй, Фань Кэсинь, У Дацзин, Жэнь Цзы Вэй) – 2.37,34 2. Италия (Арианна Фонтана, Мартина Вальчепина, Пьетро Сигел, Андреа Кассинелли) – 2.37,36

Италия (Арианна Фонтана, Мартина Вальчепина, Пьетро Сигел, Андреа Кассинелли) – 2.37,36 3. Венгрия (Петра Ясапати, София Коня, Лю Шаоан, Шандор Лю Шаолинь) – 2.39,19

Напомним, Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. Всего разыграют 109 комплектов медалей.