Все медалисты Олимпийских игр 3 августа
3 августа, 18:29
Сергей Шаховец
Во вторник, 3 августа, на Олимпийских играх в Токио разыграли 26 комплектов наград в 10 видах спорта. Украина завоевала бронзовую медаль в спортивной борьбе. Список всех медалистов одиннадцатого дня Олимпиады
Медалисты соревнований по вольная борьбе, Олимпиада-2020 / Фото: Reuters
Во вторник стали известны медалисты в 10 видах спорта. Алла Черкасова завоевала шестую бронзовую медаль для сборной Украины.
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Бокс
Женщины, 57 кг
Сэна Ириэ (Япония)
Нести Петесио (Филиппины)
Ирма Теста (Италия)
Кэррисс Артингстолл (Великобритания)
Мужчины, 69 кг
Роньель Иглесиас (Куба)
Пэт Маккормак (Великобритания)
Эйдан Уолш (Ирландия)
Андрей Замковой (ОКР)
Борьба
Греко-римская борьба, мужчины, 77 кг
Тамаш Лоринц (Венгрия)
Акжол Махмудов (Кыргызстан)
Сехэй Ябику (Япония)
Рафик Гусейнов (Азербайджан)
Греко-римская борьба, мужчины 97 кг
Муса Евлоев (ОКР)
Артур Алексанян (Армения)
Тадеуш Михалик (Польша)
Мохаммадхади Сарави (Иран)
Вольная борьба, женщины – 68 кг.
Тамира Сток-Менса (США)
Блессинг Оборудуду (Нигерия)
Алла Черкасова (Украина)
Мээрим Жуманазарова (Кыргызстан)
Велоспорт
Мужчины, командный спринт
Германия
Великобритания
США
Женщины, гонка преследования
Нидерланды
Великобритания
Франция
Гребля на байдарках и каноэ
Женщины, байдарка-одиночка, 200 м
Лиза Кэррингтон (Новая Зеландия)
Тереза Портела (Испания)
Эмма Йоргенсен (Дания)
Мужчины, каноэ-двойка, 1000 м
Куба
Китай
Германия
Мужчины, байдарка-одиночка, 1000 м
Балинт Копас (Венгрия)
Адам Варга (Венгрия)
Фернанду Пимента (Португалия)
Женщины, байдарка-двойка 500 м
Новая Зеландия
Польша
Венгрия
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Женщины, прыжки в длину
Малайка Михамбо (Германия)
Бритни Рис (США)
Эсе Бруме (Нигерия)
Мужчины, 400 м с барьерами
Карстен Вархольм (Норвегия)
Рай Бенджамин (США)
Алисон дус Сантус (Бразилия)
Женщины, молот
Анита Влодарчик (Польша)
Ван Чжэн (Китай)
Мальвина Копрон (Польша)
Женщины, 800 м
Атинг Му (США)
Кили Ходжкинсон (Великобритания)
Рэйвин Роджерс (США)
Женщины, 200 м
Элейн Томпсон (Ямайка)
Кристин Мбома (Намибия)
Габриэль Томас (США)
Мужчины, шест
Арманд Дюплантис (Швеция) – 6,02
Кристофер Нильсен (США) – 5,97
Тьягу Браз (Бразилия) – 5,87
Парусный спорт
Женщины, 49er
Мартин Граэл – Кахена Кунце (Бразилия)
Тина Лутц – Сюзанн Бейке (Германия)
Аннемик Беккеринг – Аннетт Дойц (Нидерланды)
Мужчины, 49er
Дилан Флетчер – Стюарт Битхелл (Великобритания)
Петер Бурлинг – Блэр Тьюк (Новая Зеландия)
Эрик Хейл – Томас Плессель (Германия)
Мужчины, Finn
Джайлс Скотт (Великобритания)
Жомбор Берец (Венгрия)
Джоан Кардона Мендес (Испания)
Смешанный, Nacra 17
Руджеро Тита и Катерина Банти (Италия)
Джон Гимсон – Анна Бернет (Великобритания)
Пауль Кольхофф – Алиса Штулеммер (Германия)
Прыжки в воду
Мужчины, 3 м, индивидуальные прыжки
Сийи Се (Китай)
Цзунъюань Ван (Китай)
Джек Лафер (Великобритания)
Спортивная гимнастика
Мужчины, брусья
Цзоу Цзинъюань (Китай)
Лукас Даузер (Германия)
Ферхат Аричан (Турция)
Женщины, бревно
Гуань Ченьчень (Китай)
Тань Цзясинь (Китай)
Симона Байлс (США)
Мужчины – перекладина
Даики Хасимото (Япония)
Тин Србич (Хорватия)
Никита Нагорный (ОКР)
Тяжелая атлетика
Мужчины, 109 кг
Акбар Джураев (Узбекистан)
Симон Мартиросян (Армения)
Артур Плесниекс (Латвия)