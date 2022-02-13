13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 февраля 19:45
Барселона --
Наполи --
17 февраля 22:00
Порту --
Лацио --
17 февраля 22:00
Аталанта --
Олимпиакос --
19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 00:00
Рух --
Колос --
26 февраля 00:00
Ворскла --
Верес --
26 февраля 00:00
Днепр-1 --
Десна --
26 февраля 00:00
Александрия --
Львов --
26 февраля 00:00
Черноморец --
Мариуполь --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Все медалисты Олимпиады в Пекине 13 февраля

Олег Люлька
13 февраля, 17:32
В воскресенье, 13 февраля, на зимних Играх-2022 в Пекине разыграли семь комплектов медалей в пяти видах спорта – горных лыжах, лыжных гонках, биатлоне, шорт-треке и конькобежном спорте

Американка Джексон - чемпионка в конькобежном спринте / Фото: Reuters

Очередной олимпийский день в Пекине прошел без наград для Украины, а в единоличные лидеры медального зачета Игр-2022 вышла Норвегия, обошедшая Германию.

Олимпиада-2022. Все медалисты 13 февраля

Горнолыжный спорт

Гигантский слалом, мужчины

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  • 1. Марко Одерматт (Швейцария)
  • 2. Жан Краньец (Словения)
  • 3. Матье Февр (Франция)

Лыжные гонки

Эстафета, мужчины

  • 1. РОК
  • 2. Норвегия
  • 3. Франция

Биатлон

Гонка преследования, женщины

  • 1. Марте Ройселанн (Норвегия)
  • 2. Эльвира Эберг (Швеция)
  • 3. Тириль Экхофф (Норвегия)

Гонка преследования, мужчины

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  • 1. Кентен Фийон-Майе (Франция)
  • 2. Тарьей Бе (Норвегия)
  • 3. Эдуард Латыпов (РОК)

Шорт-трек

Эстафета, 3000 м, женщины

  • 1. Нидерланды
  • 2. Южная Корея
  • 3. Китай

500 м, мужчины

  • 1. Лю Шаоан (Венгрия)
  • 2. Константин Ивлиев (РОК)
  • 3. Стивен Дюбуа (Канада)

Конькобежный спорт

500 м, женщины

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  • 1. Эрин Джексон (США)
  • 2. Михо Такаги (Япония)
  • 3. Ангелина Голикова (РОК)

Золото биатлонистки Олсбю-Ройселанн вывело Норвегию в лидеры общего зачета / Фото: Reuters

Медальный зачет Олимпиады в Пекине после 13 февраля

Ранее мы писали о поступке дня на Олимпиаде. Наша биатлонистка Анастасия Меркушина после финиша согревала Алину Стремоус из Молдовы, у которой настолько замерзли руки, что она не могла снять лыжи.

Игры-2022 продлятся еще неделю, до 20 февраля.