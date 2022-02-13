Усі медалісти Олімпіади у Пекіні 13 лютого

Американка Джексон - чемпіонка у ковзанярському спринті / Фото: Reuters
Черговий олімпійський день у Пекіні минув без нагород для України, а в одноосібні лідери медального заліку Ігор-2022 вибралася Норвегія, яка випередила Німеччину.
Олімпіада-2022. Усі медалісти 13 лютого
Гірськолижний спорт
Гігантський слалом, чоловіки
- 1. Марко Одерматт (Швейцарія)
- 2. Жан Краньєц (Словенія)
- 3. Матьє Февр (Франція)
Лижні гонки
Естафета, чоловіки
- 1. РОК
- 2. Норвегія
- 3. Франція
Біатлон
Гонка переслідування, жінки
- 1. Марте Ройселанн (Норвегія)
- 2. Ельвіра Еберг (Швеція)
- 3. Тіріль Екгофф (Норвегія)
Гонка переслідування, чоловіки
- 1. Кентен Фійон-Має (Франція)
- 2. Тар'єй Бо (Норвегія)
- 3. Едуард Латипов (РОК)
Шорт-трек
Естафета, 3000 м, жінки
- 1. Нідерланди
- 2. Південна Корея
- 3. Китай
500 м, чоловіки
- 1. Лю Шаоан (Угорщина)
- 2. Костянтин Івлієв (РК)
- 3. Стівен Дюбуа (Канада)
Ковзанярський спорт
500 м, жінки
- 1. Ерін Джексон (США)
- 2. Міхо Такагі (Японія)
- 3. Ангеліна Голікова (РОК)
Золото біатлоністки Ольсбю-Ройселанн вивело Норвегію в лідери загального заліку / Фото: Reuters
Медальний залік Олімпіади у Пекіні після 13 лютого
Раніше ми писали про вчинок дня на Олімпіаді. Наша біатлоністка Анастасія Меркушина після фінішу зігрівала Аліну Стремоус із Молдови, у якої так замерзли руки, що вона не могла зняти лижі.
Ігри-2022 триватимуть ще тиждень, до 20 лютого.