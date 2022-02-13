13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 00:00
Рух --
Колос --
26 лютого 00:00
Ворскла --
Верес --
26 лютого 00:00
Дніпро-1 --
Десна --
26 лютого 00:00
Олександрія --
Львів --
26 лютого 00:00
Чорноморець --
Маріуполь --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Усі медалісти Олімпіади у Пекіні 13 лютого

Олег Люлька
13 лютого, 17:32
У неділю, 13 лютого, на зимових Іграх-2022 у Пекіні розіграли сім комплектів медалей у п'яти видах спорту – гірських лижах, лижних перегонах, біатлоні, шорт-треку та ковзанярському спорті

Американка Джексон - чемпіонка у ковзанярському спринті / Фото: Reuters

Черговий олімпійський день у Пекіні минув без нагород для України, а в одноосібні лідери медального заліку Ігор-2022 вибралася Норвегія, яка випередила Німеччину.

Олімпіада-2022. Усі медалісти 13 лютого

Гірськолижний спорт

Гігантський слалом, чоловіки

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  • 1. Марко Одерматт (Швейцарія)
  • 2. Жан Краньєц (Словенія)
  • 3. Матьє Февр (Франція)

Лижні гонки

Естафета, чоловіки

  • 1. РОК
  • 2. Норвегія
  • 3. Франція

Біатлон

Гонка переслідування, жінки

  • 1. Марте Ройселанн (Норвегія)
  • 2. Ельвіра Еберг (Швеція)
  • 3. Тіріль Екгофф (Норвегія)

Гонка переслідування, чоловіки

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  • 1. Кентен Фійон-Має (Франція)
  • 2. Тар'єй Бо (Норвегія)
  • 3. Едуард Латипов (РОК)

Шорт-трек

Естафета, 3000 м, жінки

  • 1. Нідерланди
  • 2. Південна Корея
  • 3. Китай

500 м, чоловіки

  • 1. Лю Шаоан (Угорщина)
  • 2. Костянтин Івлієв (РК)
  • 3. Стівен Дюбуа (Канада)

Ковзанярський спорт

500 м, жінки

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  • 1. Ерін Джексон (США)
  • 2. Міхо Такагі (Японія)
  • 3. Ангеліна Голікова (РОК)

Золото біатлоністки Ольсбю-Ройселанн вивело Норвегію в лідери загального заліку / Фото: Reuters

Медальний залік Олімпіади у Пекіні після 13 лютого

Раніше ми писали про вчинок дня на Олімпіаді. Наша біатлоністка Анастасія Меркушина після фінішу зігрівала Аліну Стремоус із Молдови, у якої так замерзли руки, що вона не могла зняти лижі.

Ігри-2022 триватимуть ще тиждень, до 20 лютого.