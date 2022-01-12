12 января 21:00 Онлайн
Барселона --
Реал --
12 января 21:45
Тоттенхэм --
Челси --
12 января 22:00
Интер --
Ювентус --
13 января 21:00 Онлайн
Атлетико --
Атлетик --
13 января 21:45
Ливерпуль --
Арсенал --
13 января 22:00 Онлайн
Милан --
Дженоа --
14 января 15:00 Онлайн
Сенегал --
Гвинея --
15 января 14:30 Онлайн
Манчестер Сити --
Челси --
16 января 16:00 Онлайн
Ливерпуль --
Брентфорд --
16 января 18:30 Онлайн
Тоттенхэм --
Арсенал --
16 января 21:45 Онлайн
Аталанта --
Интер --
18 января 22:00 Онлайн
Брайтон --
Челси --
19 января 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенхэм --
19 января 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 января 22:30 Онлайн
Валенсия --
Севилья --
20 января 18:00 Онлайн
Кот-Д'Ивуар --
Алжир --
20 января 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ливерпуль --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Все идет к увольнению: коронавирус подложил Шеве свинью

Александр Трикиша
12 января, 11:45
Еще два игрока итальянского Дженоа заразились коронавирусом накануне важнейшего матча против Милана в Кубке Италии. Поражение может стоит Андрею Шевченко работы

Тренер Дженоа Андрей Шевченко / Фото: Reuters

После поражения от Специи в предыдущем матче Шевченко оказался на грани увольнения, но руководство клуба дало ему еще один шанс.

Читайте также: Шевченко не тренер: в Динамо призвали Андрея завершить карьеру

Реклама

Впрочем, воспользоваться им будет крайне сложно, ведь сам Шевченко находится на карантине из-за коронавируса, а теперь на самоизоляцию отправились два игрока команды, сообщает официальный сайт Дженоа.

Ранее мы писали, что Шеве уже нашли замену в Дженоа. В сменщики Андрею прочат Давиде Баллардини, которого сам украинец сменил на этом посту в ноябре.

Под руководством Шевченко Дженоа одержал всего одну победу – в Кубке Италии была обыграна Салернитана. А вот в Серии А Шева еще ни разу не выигрывал в качестве тренера. "Грифоны" с украинцем сумели заработать лишь три балла. И это за 10 матчей!