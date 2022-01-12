Все йде до звільнення: коронавірус підклав Шеві свиню

Тренер Дженоа Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Після поразки від Спеції у попередньому матчі Шевченко опинився на межі звільнення, але керівництво клубу дало йому ще один шанс.

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Втім, скористатися ним буде вкрай складно, адже сам Шевченко перебуває на карантині через коронавірус, а тепер на самоізоляцію вирушили два гравці команди, повідомляє офіційний сайт Дженоа.

Раніше ми писали, що Шеві вже знайшли заміну у Дженоа. У змінники Андрію пророкують Давиде Баллардіні, якого сам українець змінив на цій посаді у листопаді.

Під керівництвом Шевченка Дженоа здобув лише одну перемогу – у Кубку Італії була обіграна Салернітана. А ось у Серії А Шева ще жодного разу не вигравав як тренер. "Грифони" з українцем зуміли заробити лише три бали. І це за 10 матчів!