Главные хиты лета: какие песни становились гимнами Евро

Перед такими хитами не могут устоять даже футболисты / Фото: Getty Images

Сегодня стартует 1/8 финала Евро-2020. Болельщики считают, что как раз со стадии плей-офф начинается настоящий чемпионат Европы – больше нет случайных команд. Каждое Евро, начиная с 1992 года, сопровождается официальной песней. В этом году гимн доверили нидерландскому ди-джею Мартину Гарриксу, а какие композиции радовали болельщиков в предыдущие годы?

Евро-2020

Martin Garrix feat. Bono & The Edge – We Are The People

Евро-2016 (Франция)

David Guetta ft. Zara Larsson – This One's For You

Евро-2012 (Украина и Польша)

Oceana – Endless Summer

Евро-2008 (Швейцария и Австрия)

Enrique Iglesias – Can You Hear Me

Евро-2004 (Португалия)

Nelly Furtado – Forca

Евро-2000 (Нидерланды и Бельгия)

E-Type – Campione 2000

Евро-1996 (Англия)

Simply Red – We're in This Together

Евро-1992 (Швеция)

Towe Jaarnek & Peter Joback – More Than a Game