Все было на бутылке! Бущан рассказал, как бы выиграл у Швеции серию пенальти

Вратарь сборной Украины Бущан / Фото: Reuters
Украина – в 1/4 финала Евро! Гол Артема Довбика на 121-й минуте матча со шведами в Глазго вывел команду Андрея Шевченко на Англию.
Впрочем, если бы не гол Довбика, Георгий Бущан был готов выводить Украину в следующий раунд через серию пенальти.
По крайней мере, голкипер украинцев заверил, что был к ней готов на все сто.
"У меня был секрет – я написал на бутылке список игроков сборной Швеции. Номера и кто куда будет бить", – заявил после победы над Швецией Бущан, слова которого приводит Tribuna.com
Напомним, что на Евро-2020 Георгий Бущан уже отразил один пенальти, потащив удар Эзджана Алиоски из Северной Македонии, правда, сам же Алиоски тогда добил мяч в сетку наших ворот.
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Отметим, что матч Украины с Англией в 1/4 финала состоится 3 июля в Риме. Победитель этой пары в 1/2 финала выйдет на лучшего в противостоянии Чехия – Дания.
Смотрите, как Украина дожала Швецию в Глазго
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