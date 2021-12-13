Вратарю Шахтера пришлось успокаивать фанатов после фото с больничной койки

Андрей Пятов перенес операцию / Фото: Instagram, REUTERS

Голкипер "горняков" перенес плановую операцию на левой руке. Подробности повреждения не сообщаются.

Сразу после операции Пятов с больничной койки обратился к своим фанатам.

Реклама

"Отпуск начался не с моря… Сразу успокою всех, кто испугался. Все хорошо. Плановая операция", – написал Пятов в соцсетях и показал фото прооперированной руки.

В текущем сезоне Пятов провел 12 матчей за Шахтер во всех турнирах. В последний раз он появлялся на поле в поединке против Шерифа в Лиге чемпионов, но был замеен на 86-й минуте.

Реклама

Кстати, недавно Пятов вместе с Коноплянкой снялся в кино. Футболисты Шахтера стали героями кинокомедии "Большая прогулка".

Также мы писали, что вратарь Шахтера поразил своим выступлением в шоу "Маска". Андрей Пятов открыл новую грань своего таланта.