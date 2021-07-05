Вратарь сборной Латвии погиб после попадания в него фейерверка в честь Дня независимости США

Хоккеист Матисс Кивлениекс погиб в результате попадания в него фейерверка. Спортсмен вместе с одноклубниками отмечал День независимости США

Матисс Кивлениекс погиб в 24 года. Фото: lhf.lv

Вратарь клуба НХЛ Коламбус Блю Джекетс и сборной Латвии по хоккею Матисс Кивлениекс умер в возрасте 24 лет. Матисс являлся воспитанником хоккейной школы Пардаугавы, играл в воротах сборной Латвии на последнем чемпионате мира. Также на его счету восемь игр в НХЛ, сообщает официальный сайт Латвийской хоккейной федерации.

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Позже Коламбус сообщил, что Кивлениекс погиб в результате несчастного случая. "К его гибели привел несчастный случай – травма головы при падении. Незамедлительно были вызваны медики, но вскоре наступила смерть", – сказано в заявлении.

По информации Delfi, Кивлениекс и другие игроки Коламбуса приняли участие в торжествах в честь Дня независимости США 4 июля. Во время празднования был устроен фейерверк, но один из снарядов оказался бракованным и попал в грудь хоккеисту, в результате чего он упал и ударился головой.