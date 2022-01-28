Вратарь поймал кураж! Шахтер не смог обыграть аутсайдера УПЛ в Турции

Шахтер vs Мариуполь / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Донецкий Шахтер провел второй спарринг в рамках тренировочного сбора в Турции. Первоначально соперником "горняков" должен был быть чемпион Беларуси солигорский Шахтер. Но белорусская команда не сумела вылететь в Турцию и вместо них на поле вышел аутсайдер чемпионата Украины.

Подопечные Роберто Де Дзерби превосходили по классу своих соперников и на протяжении всего матча владели игровым преимуществом.

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Прекрасные моменты отправить мяч в сетку ворот азовской команды имели Маркос Антонио и Фернандо, но каркас ворот принял на себя удары бразильцев.

Во втором тайме "горняки" усилили давление на ворота Гальчука, но опытный вратарь выручал свою команду. Форварды Шахтера разрывали оборону мариупольцев, однако мяч упорно не шел в ворота.

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В итоге нулевая ничья между "зимним чемпионом" и аутсайдером УПЛ – 0:0. Отметим, что в спарринге приняли оба зимних новичка Шахтера – Давид Нерес и Винисиус Тобиас.

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ОБЗОР МАТЧА

Товарищеский матч

Шахтер (Донецк) – Мариуполь (Мариуполь) – 0:0

Шахтер: (первый тайм) Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Маркос Антонио, Бондаренко, Нерес, Патрик, Педриньо, Фернандо

(второй тайм): Пятов, Тобиас, Витао, Корниенко, Бондарь, Степаненко, Майкон, Тете, Мудрик, Судаков, Мораес

Мариуполь: Турбаевский, Драмбаев, Меличенко, Быков, Стасюк, Очеретько, Мишнев, Шостак, Свитюха, Кащук, Гончарук.

(второй тайм): Гальчук, Удод, Холод, Петерман, Микитишин.

Напомним, что в первом матче на турецком сборе Шахтер обыграл австрийский Вольфсбергер со счетом 4:1.