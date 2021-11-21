21 ноября 45+1’
Дженоа 0
Рома 0
21 ноября 14:00
Минай 2
Ингулец 2
21 ноября 17:00
Ворскла 5
Мариуполь 1
21 ноября 19:30
Десна 0
Колос 1
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
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Впервые в истории! Украинцы выиграли командное Евро по шахматам

Олег Люлька
21 ноября, 22:24
Нашей мужской сборной не нашлось равных на соревнованиях в словенском Чатеже

На пути к титулу мы обыграли россиян / Фото: Федерация шахмат Украины

На командном чемпионате Европы по шахматам в Словении мужская сборная Украины, не потерпев ни единого поражения и обыграв, среди прочих, россиян, набрала 14 очков и заняла первое место!

Вторыми стали французы, третьими – поляки.

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Титул чемпионов Европы Украине принесли Антон Коробов, Андрей Волокитин, Юрий Кузубов, Кирилл Шевченко и Владимир Онищук.

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Это отель, в котором выиграла сборной Украины

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Отметим, что до этого высшим достижением мужской сборной Украины на командных первенствах Европы было второе место – в Дебрецене-1992 наши шахматисты уступили "золото" РФ с Гарри Каспаровым в составе.

Ранее был назван призовой фонд матча за звание чемпиона мира по шахматам между Магнусом Карлсеном и Яном Непомнящим. Он составит 2 млн евро.