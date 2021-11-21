Впервые в истории! Украинцы выиграли командное Евро по шахматам

На пути к титулу мы обыграли россиян / Фото: Федерация шахмат Украины

На командном чемпионате Европы по шахматам в Словении мужская сборная Украины, не потерпев ни единого поражения и обыграв, среди прочих, россиян, набрала 14 очков и заняла первое место!

Вторыми стали французы, третьими – поляки.

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Титул чемпионов Европы Украине принесли Антон Коробов, Андрей Волокитин, Юрий Кузубов, Кирилл Шевченко и Владимир Онищук.

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Это отель, в котором выиграла сборной Украины

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Отметим, что до этого высшим достижением мужской сборной Украины на командных первенствах Европы было второе место – в Дебрецене-1992 наши шахматисты уступили "золото" РФ с Гарри Каспаровым в составе.

Ранее был назван призовой фонд матча за звание чемпиона мира по шахматам между Магнусом Карлсеном и Яном Непомнящим. Он составит 2 млн евро.