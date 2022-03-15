Возвращение железного Криса! Эриксен впервые вызван в сборную после остановки сердца

Кристиан Эриксен возвращается в сборную Дании

Прошлым летом случился один из самых страшных эпизодов в современном футболе. Во время матча Евро-2020 между Данией и Финляндией произошла остановка сердца у Кристиана Эриксена.

Хавбека Интера удалось спасти, однако после этого он полгода не появлялся на поле. Дело в том, что Кристиану уставили кардиовертер-дефибриллятор, с которым запрещено играть в Серии А.

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Выходом стал переход Эриксена в английский Брентфорд этой зимой. Полузащитник уже успел провести три матча в футболке лондонского клуба и даже отметился ассистом.

Теперь же Кристиан возвращается и в национальную сборную. На мартовский сбор наставник датчан Каспер Хьюлманд включил 30-летнего Эриксена в заявку из 23-х футболистов.

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Напомним, что Дания вышла на ЧМ-2022 с первого места в группе, а потому в марте будет играть лишь спарринги. 26-го числа скандинавы сыграют с Нидерландами, а через три дня – с сербами.

Эриксен является одним из лучших датских игроков в истории. За свою карьеру Кристиан наиграл 109 матчей за национальную сборную, забив 36 голов.