Возвращал динамовцам угнанные авто: где сейчас внук Деда Хасана

Омар Фароян и Дед Хасан / Фото: Коллаж: Сегодня

Недавно стало известно, что бывший полузащитник Динамо Роман Максимюк работает грузчиком в одном из супермаркетов Луцка. Однако это не единственный футболист киевского клуба, после завершения игроцкой карьеры исчез из поля зрения.

ОМАР ФАРОЯН

Омар долгое время числился в молодежных командах киевского Динамо, пока не покинул клуб в 2013-м в 23-летнем возрасте.

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Примечательно, что в том же 2013 году в Москве был убит его дед – знаменитый вор в законе Аслан Усоян, более известный как Дед Хасан.

ПОЛИЦИЯ НА УШАХ

"Во времена тренерства Семина/Газзаева, Дед Хасан пару раз навещал внука в Киеве, – рассказывает Динамо Киев Inside. – При этом ставив на уши весь криминальный блок столичной милиции, который опасался, что визиты авторитета имеют своей целью передел сфер воровского влияния. А это были просто семейные визиты".

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ПОМОЩЬ КЛУБУ

"Омар запомнился в клубе спокойным парнем, – рассказывает источник. – Именно благодаря ему игрокам основы Данило Силве и Максиму Шацких были благополучно в течении нескольких суток возвращены угнанные BMW и Lexus. Тщательно помытыми и с записками "Извините, мы ошиблись".

ГДЕ СЕЙЧАС ВНУК ДЕДА ХАСАНА

Сейчас Омару Фарояну – 31 год. По данным Динамо Киев Inside, он занимается бизнесом в Киеве и Харькове. Сфера интересов – отели, топливо, юридические конторы.

Ранее мы писали о ворах в законе в Украине. Эксперты говорят, что некогда очень сильное влияние на украинский криминальный мир российских авторитетов упало в разы.